Какие комнатные цветы поглощают вредные вещества: им не нужен особый уход

Зимой мы обычно реже открываем окна для проветривания, стараясь сохранить тепло, при этом отопление дополнительно высушивает воздух в помещениях. Тем временем в комнатах накапливаются пыль и различные летучие вещества, в частности формальдегид и бензол, которые могут выделяться из мебели, строительных материалов и средств бытовой химии.

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Звучит не очень приятно, однако есть очень красивый способ избавиться от таких загрязнений в атмосфере жилища. Как пишет VSN, отдельные виды комнатных растений способны поглощать некоторые загрязнители воздуха. Конечно, они не заменят полноценного проветривания, однако могут улучшить ситуацию. К тому же станут красивым дополнением к интерьеру. И вот три растения, которые лучше всего справляются с этой задачей.

Папоротник – растение, которое помогает поддерживать влажность

Пышная зелень папоротника украшает интерьер, а благодаря испарению с поверхности листьев растение может немного повышать влажность воздуха вокруг себя. Кроме того, в лабораторных исследованиях некоторые виды папоротников демонстрировали способность поглощать формальдегид – химическое соединение, которое могут выделять мебель и отделочные материалы.

Лучше всего разместить папоротник на кухне или в ванной комнате, где влажность воздуха обычно выше. Для нормального роста ему нужны рассеянный свет и регулярный полив. Также не следует допускать полного пересыхания грунта в горшке. Этот уроженец болот плохо переносит засуху.

Хлорофитум – неприхотливый вариант для домашнего озеленения

Хлорофитум хорошо подходит даже новичкам, ведь не требует особых условий выращивания. Он быстро разрастается, легко образует новые растения и может приспосабливаться к разной интенсивности освещения. Исследования в лабораторных условиях также показывали, что хлорофитум способен поглощать некоторые летучие органические соединения, в частности бензол.

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Еще одно преимущество этого растения – неприхотливость к поливу. Оно способно выдержать непродолжительное пересыхание почвы, поэтому не требует постоянного внимания. Хлорофитум станет удачным выбором для тех, кто хочет озеленить дом, но не имеет достаточно времени или опыта для ухода за комнатными цветами.

Сансевиерия – удачный выбор для спальни

Сансевиерия, известная также под названиями "тещин язык" и "щучий хвост", имеет длинные плотные листья и хорошо переносит недостаточное освещение. Она не нуждается в частом поливе и в целом легко приспосабливается к домашним условиям.

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Это растение интересно особым механизмом фотосинтеза. Он позволяет сансевиерии поглощать углекислый газ преимущественно ночью, а выделять кислород в течение суток. Именно поэтому ее часто советуют размещать в спальнях. К тому же она не занимает много места и хорошо вписывается в современный интерьер.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие комнатные растения не боятся сквозняков и холодных подоконников.