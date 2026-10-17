Какие заболевания глаз делают военную службу невозможной: подробное объяснение

В Украине во время всеобщей мобилизации некоторые заболевания глаз и серьезные нарушения зрения могут стать основанием для признания военнообязанного полностью негодным к военной службе. В частности, речь идет о слепоте, тяжелых формах глаукомы, значительных нарушениях рефракции и других патологиях, которые существенно влияют на зрительные функции человека.

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Соответствующее решение принимает военно-врачебная комиссия, руководствуясь приказом Министерства обороны Украины № 402. Перечень заболеваний, которые могут служить основанием для установления негодности, определен в статьях 25–32 Расписания болезней.

Как определяется годность к военной службе

Во время прохождения медицинского осмотра военно-медицинская комиссия оценивает не только наличие офтальмологического диагноза, но и степень нарушения зрительных функций. Решающее значение имеют тяжесть заболевания, его течение и влияние на способность человека выполнять военные обязанности.

В соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", граждане, которых по результатам медицинского осмотра признали негодными к военной службе, не подлежат призыву во время мобилизации.

В то же время самого факта наличия проблем со зрением недостаточно для исключения из воинского учета. Окончательное заключение ВЛК выносится на основании медицинских документов, результатов обследований и установленного диагноза.

При каких нарушениях зрения могут признать негодовым

Одним из оснований для установления негодности является отсутствие одного или обоих глазных яблок. Также при оценке учитывают слепоту и значительное снижение остроты зрения.

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Отдельные критерии предусмотрены для серьезных нарушений рефракции. В частности, основанием для признания негодности могут быть:

Близорукость или дальнозоркость любого глаза свыше 12,0 диоптрий в одном из меридианов.

любого глаза свыше 12,0 диоптрий в одном из меридианов. Астигматизм любого вида, при котором разница рефракции в двух главных меридианах превышает 6,0 диоптрий.

Такие отклонения относятся к тяжким нарушениям зрения и учитываются комиссией при определении годности военнообязанного.

Какие тяжелые заболевания глаз являются основанием для непригодности

Помимо значительного ухудшения остроты зрения, основанием для исключения из воинского учета могут стать серьезные заболевания обоих глаз, сопровождающиеся выраженными нарушениями их функций.

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К соответствующему перечню относятся:

Глаукома в тяжелой стадии на обоих глазах.

тяжелой стадии на обоих глазах. Разрывы и отслойки сетчатки различного происхождения.

происхождения. Стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока , сопровождающийся диплопией (двоением в глазах).

, сопровождающийся диплопией (двоением в глазах). Резко выраженные заболевания различных структур глаза и его придаточного аппарата на обоих глазах.

и его придаточного аппарата на обоих глазах. Выраженные анатомические изменения век, глазницы или конъюнктивы, вызывающие значительные нарушения двигательных или зрительных функций.

Также принимаются во внимание тяжелые формы катаракты, заболевания зрительного нерва, дегенеративные изменения, рубцы и помутнения. Особое значение имеют случаи, когда патологии часто обостряются или сопровождаются прогрессирующим ухудшением зрения.

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В то же время наличие одного из перечисленных диагнозов не всегда автоматически означает полную негодность. Окончательное решение зависит от конкретного состояния здоровья военнообязанного и соответствия установленным критериям Расписания болезней.

Напомним, для признания военнообязанного негодным к службе недостаточно лишь жалоб на самочувствие или наличия определенного диагноза. Заключение ВЛК должно основываться на результатах медицинских обследований и соответствовать установленным законодательством критериям.

Как писал OBOZ.UA, в Украине определены категории военнообязанных, которые не подлежат мобилизации. В частности, призыву не подлежат граждане, которых в установленном порядке признали негодными к военной службе по состоянию здоровья.