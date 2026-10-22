Какие деревья нельзя белить осенью и почему

Осенняя побелка стволов в саду помогает уберечь деревья от солнечных ожогов и резких перепадов температуры, от которых они могут страдать в холодный сезон. Но каждое ли дерево нуждается в такой защите?

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Не менее важные вопросы – когда именно следует проводить процедуру побелки растений и какие средства могут повредить кору? Издание "На пенсии" рассказало, как подготовить сад к зиме и не допустить распространенных ошибок.

На самом деле о целесообразности побелки садовых деревьев спорят. В природе деревья растут без какого-либо дополнительного покрытия и при этом прекрасно себя чувствуют. Но это действительно так, если дерево здоровое и растет в благоприятных условиях. В саду так бывает не всегда, поэтому некоторым растениям может потребоваться дополнительная защита. В первую очередь опытные садоводы советуют защищать стволы таких деревьев:

молодых, с тонкой корой;

тех, что растут в более холодных регионах;

посаженных в низинах с повышенной влажностью;

расположенных на открытых, продуваемых ветром участках.

В таких условиях деревья без защитного покрытия сильнее страдают от резких перепадов температуры. Днем зимнее солнце нагревает темную поверхность ствола, а ночью мороз быстро охлаждает ткани. Из-за этого на коре могут образовываться глубокие трещины.

Еще одно преимущество побелки – возможность уменьшить количество вредителей, которые пережидают зиму в углублениях и трещинах коры.

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Однако саженцы первого года жизни не стоит покрывать концентрированными известковыми смесями или плотными красками: они могут повредить нежную кору. Для таких деревьев лучше использовать агроволокно или специальные защитные обмотки. Также ни в коем случае нельзя наносить на стволы обычные строительные или бытовые краски, не предназначенные для садовых деревьев, поскольку их компоненты могут повредить кору.

Оптимальный период для побелки – та часть осени, пока не наступили затяжные морозы. Для работы следует выбрать сухой день, а температура воздуха должна соответствовать рекомендациям производителя выбранного средства.

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Для приготовления традиционной защитной смеси используют 3 кг гашеной извести, 1 кг глины и 200 г медного купороса на 10 л воды. Все компоненты тщательно смешивают, пока смесь не приобретет консистенцию густой сметаны. Вместо самодельного раствора можно купить готовую садовую краску для стволов. Перед применением важно ознакомиться с составом продукта и рекомендациями производителя.

Не менее важно правильно подготовить деревья. Перед побелкой со ствола осторожно убирают отмершие фрагменты коры, лишайники и мох. Для этого используют скребок или щетку, стараясь не задеть живые ткани.

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После очистки при необходимости дерево обрабатывают средством, разрешенным для применения на плодовых культурах. Когда поверхность высохнет, защитную смесь наносят на ствол и нижние части скелетных ветвей. Высоту покрытия и способ нанесения выбирают в зависимости от возраста дерева и инструкции к препарату.

Если производитель советует наносить средство в два слоя, перед повторной обработкой нужно дождаться полного высыхания первого. Правильно подобранное и нанесенное покрытие поможет снизить риск повреждения коры зимой.

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