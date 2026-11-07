Какие сорняки нельзя оставлять на огороде: морозы их не уничтожат

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
69-летнему Павлу Зиброву повысили пенсию: какую выплату артист получает теперь и на чем зарабатывает, кроме музыки69-летнему Павлу Зиброву повысили пенсию: какую выплату артист получает теперь и на чем зарабатывает, кроме музыкиИллюстративное фото, пожилая женщина со сложенными рукамиВ Украине снова ограничат пенсии с 2027 года: кому урежут выплатыЗвезде "МастерШеф", которая имеет офицерское звание, объявили о подозрении после махинаций с лечением: она впервые отреагировалаЗвезде "МастерШеф", которая имеет офицерское звание, объявили о подозрении после махинаций с лечением: она впервые отреагировалаФицо и Радев вместо Орбана: сможет ли Кремль сохранить влияние в ЕвропеФицо и Радев вместо Орбана: сможет ли Кремль сохранить влияние в ЕвропеИллюстрация – линии электропередачиВ Украине из-за обстрелов ухудшилась ситуация в энергетике: как долго не будет света"Русский боксер". Заявление Ломаченко вызвало гнев украинцев. Фотофакт"Русский боксер". Заявление Ломаченко вызвало гнев украинцев. ФотофактКак выглядит квартираВ Киеве сдают квартиру "главного столяра Верховной рады": деревянные стены и потолки удивили соцсетиРазработчики комплекса "Ай-Петри" научились побеждать российские "Герани": как им это удалосьРазработчики комплекса "Ай-Петри" научились побеждать российские "Герани": как им это удалосьРоссия и Беларусь. IIHF приняла официальное решение по чемпионату мира по хоккею-2027Россия и Беларусь. IIHF приняла официальное решение по чемпионату мира по хоккею-2027Армия России полностью уничтожила детский сад в Киеве: фото и видео с места событийАрмия России полностью уничтожила детский сад в Киеве: фото и видео с места событий
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Какие сорняки нельзя оставлять на огороде: морозы их не уничтожат

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
312
Какие сорняки нельзя оставлять на огороде: морозы их не уничтожат
Не стоит оставлять на огороде сорняки, надеясь, что они вымерзнут за зиму. Источник: CasarsaGuru

Осень – не время расслабляться, думая, что сорняки вымерзнут за зиму. Многие из нежелательных растений прекрасно переносят холод и могут создать дополнительные проблемы на огороде уже весной.

Поэтому важно заранее разобраться, какие из них представляют угрозу для грядок и как правильно избавиться от них осенью. Обо всех подробностях рассказало издание "Сільський господар".

Почему сорняки продолжают расти осенью

С похолоданием сорняки не всегда прекращают рост. Их можно увидеть на грядках, в теплицах и даже в цветочных горшках. Одни виды пережидают зиму в виде семян, другие сохраняются благодаря крепким корням. Поэтому холодная погода сама по себе не гарантирует, что весной участок будет чистым.

Читайте также
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
21,6 т.
В субботу три знака зодиака пройдут серьезное испытание от Вселенной: но вы выйдете победителем
21,6 т.
В субботу три знака зодиака пройдут серьезное испытание от Вселенной: но вы выйдете победителем
Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
6,8 т.
В Украину пришла настоящая зима: некоторые регионы уже засыпал первый снег
6,8 т.
В Украину пришла настоящая зима: некоторые регионы уже засыпал первый снег
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
3,1 т.
Военнослужащий заболел во время службы: как доказать, что это связано с защитой Родины. Инструкция
3,1 т.
Военнослужащий заболел во время службы: как доказать, что это связано с защитой Родины. Инструкция

Кроме того, некоторые сорняки способны прорастать и развиваться практически круглый год. Они появляются не только на открытом грунте, но и в теплицах, под пластиковыми укрытиями, в горшках и цветочных ящиках. Именно поэтому осенью важно внимательно осмотреть весь участок, а не ограничиваться уборкой грядок.

Эффективность борьбы с нежелательными растениями во многом зависит от того, насколько хорошо известны особенности их развития и зимовки. Ведь разные виды по-разному переживают холод, и снижение температуры вовсе не означает, что они погибнут.

Какие сорняки нельзя оставлять на огороде: морозы их не уничтожат

Очень важно полностью удалить остатки сорняков из почвы. Источник: Pexels

Какие сорняки удалять осенью и как это делать

Однолетние сорняки обычно переживают неблагоприятные условия в виде семян. Поэтому лучше всего убирать их до начала цветения, не давая им образовать новые семена и распространиться по участку.

Осенью также встречаются такие сорняки, которые продолжают развиваться в холодное время года, а весной рано зацветают. Среди них – пастушья сумка, белена, декоративные травы, осока, кизил и полевой бодяк. Такие растения не стоит оставлять на грядках до весны.

Удалять их нужно вместе с корнями, тщательно собирая все части растений. Простого подрубания мотыгой может быть недостаточно: если корни останутся в земле, некоторые сорняки способны разрастаться еще активнее и образовывать новые побеги. Поэтому важно не просто срезать надземную часть, а как можно полнее извлечь растение из почвы.

Еще один способ борьбы – применение гербицидов после сбора урожая. В частности, для уничтожения однолетних и многолетних сорняков используют препараты сплошного действия на основе глифосата. Наилучшего результата, согласно приведенным рекомендациям, можно добиться, когда высота нежелательных растений составляет примерно 10-30 см. Перед обработкой обязательно нужно ознакомиться с инструкцией, проверить разрешенные способы применения препарата и соблюдать меры безопасности.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие растения лучше всего использовать для живой изгороди на даче.

Похожие темы
Лайфхаки огород-садсадогородрастенияосень
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!