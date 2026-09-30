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Какая девичья фамилия была у Елены Зеленской и почему её считают редкой

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
Time to read2 мин
icon 1,7 т.
Какая девичья фамилия была у Елены Зеленской и почему её считают редкой
Фамилия Кияшко встречалась среди известных исторических личностей
Источник: facebook.com/olenazelenska.official

До замужества первая леди Украины Елена Зеленская носила фамилию Кияшко. Сегодня эту фамилию считают довольно редкой в Украине, ведь её носят около 1686 человек.

Чаще всего людей с такой фамилией можно встретить в Киеве, Вишенках, Кривом Роге и других населенных пунктах левобережной и центральной Украины. OBOZ.UA рассказывает о происхождении и возможном значении фамилии.

Какая фамилия была у Елены Зеленской до замужества

Девичья фамилия Елены Зеленской — Кияшко. Она является довольно редкой для современной Украины — её носят 1686 человек.

Чаще всего носители этой фамилии проживают в Киеве, Вишенках, Кривом Роге, откуда родом Елена Зеленская, а также в других населенных пунктах левобережной и центральной Украины.

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Какая девичья фамилия была у Елены Зеленской и почему её считают редкой

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Источник: facebook.com/olenazelenska.official

Что означает фамилия Кияшко

Существует несколько версий происхождения этой фамилии. Согласно основной версии, в древности так могли называть жителя Киева или человека, приехавшего из Киева.

Другая версия связывает фамилию с белорусским словом "кий", которое означает "палка". Согласно этой трактовке, такую фамилию в древности могли дать человеку серьезному и строгому.

Кто ещё носил эту фамилию

Фамилия Кияшко встречалась среди известных исторических личностей. В частности, в Российской империи был генерал-лейтенант Андрей Кияшко, а среди казацких полководцев упоминаются Михаил Кияшко и Семен Кияшко.

Также история помнит историка-краеведа Ивана Кияшко. Кроме того, эту фамилию носили некоторые актеры, герои Советского Союза и политики.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Елена Зеленская провела важную встречу в Нью-Йорке в эффектном жакете стоимостью почти 40 тысяч гривен.

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