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Какая работа в СССР приносила огромные деньги: ответ неожиданный

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
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Какая работа в СССР приносила огромные деньги: ответ неожиданный
Советские приемщики стеклотары могли неожиданно много зарабатывать. Источник: Pexels

Несмотря на то, что зарплаты в СССР были более или менее одинаковыми у большинства людей, некоторые профессии могли приносить значительно больший заработок. Например, работа в пункте приема стеклотары иногда давала аж 300-700 рублей в месяц, хотя официальный оклад составлял всего 70-90 рублей.

Но как так получалось? Издание "Телеграф" объясняет, что за неприметной должностью скрывались значительные объемы работы, сдельная оплата и возможность получать дополнительную прибыль, принимая бутылки дешевле установленных тарифов.

За пол-литровую бутылку из-под молока платили 15 копеек, за литровую – 20. Пивную бутылку объемом 0,5 литра сначала оценивали в 12 копеек, а после сентября 1981 года – уже в 20. Люди активно возвращали стеклянную посуду, поэтому возле пунктов приема нередко собирались очереди. Работники рассчитывались с теми, кто сдавал тару, а затем раскладывали бутылки по ящикам, чтобы отправить их на заводы.

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Какая работа в СССР приносила огромные деньги: ответ неожиданный

Прием стеклотары в СССР открывал немало возможностей для дополнительного заработка. Источник: Pexels

"Работу приемщика оплачивали сдельно – в зависимости от объема сданной посуды. Самые высокие расценки к зарплате были у банок. Дешевле всего для зарплаты ценили молочную посуду", – вспоминал бывший грузчик

Заработать больше можно было и благодаря договоренностям с посетителями пункта. Если не хватало ящиков или наличных для расчета, люди иногда соглашались отдать бутылки дешевле. Разницу присваивали работники, готовившие тару к отправке. Однако вывоз посуды тоже стоил денег: по воспоминаниям грузчика, водителю платили 3 рубля за машину винных бутылок и 5 рублей – за машину банок.

"Я собирал в округе дощечки, делал перегородки в пустых ящиках, в которые ставили бутылки, принятые по 10 копеек. Я зарабатывал 40 копеек на каждом ящике", – рассказывал бывший грузчик

Заработок в 300-700 советских рублей был чрезвычайно высоким по меркам того времени. В 1980-х средняя зарплата составляла примерно 150 рублей, поэтому приемщик стеклянной посуды мог получать сумму, эквивалентную двум-четырем с половиной месячным окладам обычного работника. Если соотнести эти доходы с современной средней зарплатой в Украине – около 21 000 грн, – тогда это примерно 40 000-100 000 гривен в месяц, или около $950-$2 400.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какая еще профессия приносила в СССР высокий доход, но при этом была связана с высокими рисками.

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