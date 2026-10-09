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Как уволиться с работы на оккупированных территориях через "Дію": инструкция и перечень документов

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read2 мин
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Иллюстрация - женщина со смартфоном в руках
Услуги "Дії" доступны в смартфоне. Фото иллюстративное. Источник: Freepik

В приложении "Дія" запустили новую услугу – онлайн-увольнение с предприятий, оставшихся на временно оккупированных территориях Украины. Эта инициатива ориентирована на официально трудоустроенных граждан, которые не имеют возможности оформить все документы лично в связи с временной российской оккупацией.

"Военные действия и оккупация часто лишают возможности прямого контакта с работодателем и оставляют работников в неопределенности. Мы запустили услугу, которая решает эту проблему без обращения в суды или поиска руководителей", – сообщила пресс-служба на официальном портале "Дії".

Увольнение из компаний на ВОТ онлайн в несколько кликов поможет устроиться на новую работу, оформить статус безработного и ежемесячное пособие, получить грант на переквалификацию, открыть собственный бизнес и т. д.

Услугой могут воспользоваться совершеннолетние граждане Украины, которые, по данным Пенсионного фонда, официально трудоустроены. Для подачи заявки требуется верификация в приложении:

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  • действительного РНУКПП;
  • ID-карты или биометрического паспорта.

Как подать заявку в "Дії" об увольнении с предприятия, расположенного на ВОТ

1. Войдите в приложение "Дія".

2. Перейдите в раздел "Сервисы" – "Обрій.Работа".

3. Выберите пункт "Увольнение с работы на ВОТ".

4. Ознакомьтесь с информацией и нажмите "Подать заявление".

5. Выберите место работы, с которого хотите уволиться. Если вы трудоустроены одновременно в нескольких организациях, расположенных на ВОТ, придется подавать каждое заявление отдельно.

6. Выберите тип договора, по которому вы работаете у данного работодателя. Если вы увольняетесь у юридического лица, подтвердите, что не занимаете выборную должность на этом предприятии.

7. Подтвердите или введите свои контактные данные.

9. Проверьте ведомости и подпишите заявление.

Заявление будет обработано в течение одного рабочего дня. "Дія" уведомит о результате.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Украине запустили оформление Европротокола через приложение "Дія", что позволяет водителям документировать незначительные ДТП без вызова полиции и бумажных бланков, а информация будет автоматически передаваться страховым компаниям. Воспользоваться услугой можно только при участии двух автомобилей, если нет пострадавших, водители трезвы, имеют действующие полисы ОСАГО, необходимые документы в "Дії" и согласны с обстоятельствами аварии.

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