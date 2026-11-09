Как понять ''язык'' собак: самые популярные движения и что они означают

Возможно, нам это не сразу кажется очевидным, но две собаки могут стоять по разные стороны дороги и вести целый разговор, даже не издавая ни звука. Одна отводит взгляд и нюхает землю, а другая становится выше, напрягается и пристально смотрит на первую собаку.

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Шерон Болт, дрессировщица и эксперт по поведению животных, говорит, что молчаливый обмен репликами часто может подсказать нам, пытаются ли собаки избежать неприятностей или назревает конфронтация, пишет Express.

"Мне посчастливилось работать с собаками и их владельцами более 20 лет, и часто именно малейшие изменения в выражении морды или позе животного могут рассказать мне больше всего", – сказала она.

По ее словам, научившись распознавать эти сигналы на ранней стадии, мы можем понять, когда наши собаки чувствуют себя некомфортно, и принять меры, прежде чем ситуация перерастет в рычание, выпады, щелканье лапами или укусы.

Виляние хвостом

Этот жест не всегда означает счастье или озорство.

"Если взять, например, двух собак, которые приветствуют посетителей или другую собаку, одна может смотреть мягким взглядом, держаться расслабленно и свободно вилять хвостом, тогда как другая может держать тело напряженным, рот плотно закрытым, хвост высоко поднятым и вилять им короткими, часто напряженными движениями", – сказала специалистка.

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Хотя хвосты обеих собак двигаются, они чувствуют себя совершенно по-разному. Первая собака счастлива и расслаблена, тогда как вторая подает другие сигналы, указывающие на то, что она испытывает напряжение и ситуация может обостриться.

Зевота не всегда означает "я устал"

"Представьте себе посетителя, который наклоняется над собакой, чтобы поздороваться", – говорит Шерон. "Вместо того чтобы наклониться к нему, собака отворачивает голову, облизывает губы или неожиданно зевает. Эти признаки свидетельствуют о том, что близкое взаимодействие слишком интенсивно и вызывает у собаки дискомфорт".

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Конечно, собаки также зевают, когда устают, как и мы, и облизывают губы, когда хотят есть. Вот почему нам нужно посмотреть на полную картину происходящего вокруг них, чтобы понять, о чем говорят нам эти сигналы.

Обнюхивание травы или земли

Во время прогулки собака может внезапно начать обнюхивать землю, когда приближается другая собака", – говорит Шерон.

"Они могут замедлиться, опуститься или выбрать изогнутый путь вместо того, чтобы идти прямо к ним. Еще одним признаком того, что они могут не хотеть здороваться, является то, что они поднимают голову и намеренно отводят взгляд", – объяснила эксперт.

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