Во время отключений электроэнергии обычная свеча может стать дополнительным источником освещения. Однако ее пламени не всегда достаточно, чтобы осветить даже небольшую комнату. К счастью, есть простые хитрости, которые помогут эффективнее использовать свет свечи без дополнительных затрат.

Видео дня

OBOZ.UA рассказывает, как с помощью обычных бытовых предметов сделать освещение от свечи заметнее. Для этого понадобятся зеркало, алюминиевая фольга или прозрачный сосуд с водой.

Используйте зеркало

Один из самых простых способов улучшить освещение – поставить свечу перед зеркалом. Благодаря отражению свет будет направляться не только от пламени, но и от зеркальной поверхности. Это создаст впечатление дополнительного источника освещения и поможет сделать определенную часть комнаты светлее. Особенно заметным эффект будет в небольших помещениях.

Для лучшего результата стоит использовать большое зеркало. При этом свечу необходимо размещать на безопасном расстоянии от его рамы и других предметов, которые могут загореться.

Сделайте отражатель из фольги

Если зеркала нет, на помощь придет обычная кухонная фольга. Ее блестящая поверхность способна отражать часть света и направлять его в нужную сторону.

Для этого можно придать листу фольги слегка изогнутую форму и закрепить его на негорючей основе позади свечи.

Такой самодельный отражатель поможет сконцентрировать больше света на столе или в другой части комнаты, где он нужнее всего.

РЕКЛАМА

Важно не размещать фольгу над пламенем или слишком близко к нему, чтобы не создавать опасности перегрева.

Попробуйте стеклянную емкость с водой

Еще один интересный способ связан со свойством воды преломлять свет. Прозрачная стеклянная емкость, наполненная водой, может работать как своеобразная линза.

Если расположить ее между свечой и поверхностью, которую нужно осветить, можно получить необычный световой эффект. В зависимости от формы сосуда лучи будут менять направление, создавая более яркие участки и блики.

Главные истории дня

Однако стоит помнить, что вода не увеличивает общее количество света, а лишь перераспределяет его. Добавлять соль для усиления эффекта нет смысла.

Главное правило – безопасность. Свечи нужно устанавливать на устойчивые негорючие подставки, держать подальше от штор, бумаги и других легковоспламеняющихся материалов. Не стоит оставлять открытое пламя без присмотра, особенно во время отключений света.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как разогреть еду без света и газовой плиты.