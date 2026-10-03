Как сделать белую орхидею синей: два способа, доступные каждому

Синие орхидеи часто можно увидеть в цветочных магазинах. Однако в природе такого цвета на самом деле не существует, а покрасить растение можно даже в домашних условиях.

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Секретом, как правильно это сделать, поделилось издание Deccoria. Лучше всего этот способ сработает с белой орхидеей.

Окрашивание в синий цвет в промышленных масштабах осуществляется двумя основными способами. Первый – впрыскивание красителя непосредственно в цветонос, где расположены бутоны, а затем заклеивание раны.

Второй метод, более дешевый и менее рискованный, предполагает окрашивание самих цветков. Пигмент наносится на их поверхность, поэтому он может выцветать, например, под воздействием влаги.

Как окрасить орхидеи в синий цвет и сохранить их цвет?

В домашних условиях мы не можем использовать специальные запатентованные красители, которые применяют цветоводы, но достаточно выбрать хорошие заменители. Лучше всего подойдет жидкий пищевой краситель.

Существует два метода на выбор, каждый из которых отличается степенью сложности и получаемым результатом:

Введение красителя – самый рискованный метод, поскольку он предполагает повреждение цветочного стебля. Наденьте перчатки, подготовьте несколько миллилитров жидкого синего красителя, шприц и тонкую стерильную иглу. Наполните шприц красителем и вставьте иглу в стебель цветка под углом к корням. Не прокалывая стебель полностью, медленно введите краситель. Закройте ранку каплей садовой мази или воска.

– самый рискованный метод, поскольку он предполагает повреждение цветочного стебля. Наденьте перчатки, подготовьте несколько миллилитров жидкого синего красителя, шприц и тонкую стерильную иглу. Наполните шприц красителем и вставьте иглу в стебель цветка под углом к корням. Не прокалывая стебель полностью, медленно введите краситель. Закройте ранку каплей садовой мази или воска. Цветная ванна – Добавьте такое же количество красителя в миску с мягкой водой (например, фильтрованной). Погрузите орхидею в голубую воду на несколько часов. Изменение цвета будет едва заметным, поэтому процесс придется повторить.

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Если вы не хотите рисковать и надеетесь на быстрый результат, вы также можете подкрасить орхидеи специальным флористическим спреем.

При использовании любого из этих домашних методов конечный результат будет недолговечным, как и в случае с голубыми орхидеями из магазина. Такого цвета будут только первые несколько цветков, а каждый следующий цветок будет белым. Поэтому, чтобы сохранить желаемый оттенок, вам нужно будет повторить обработку.

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