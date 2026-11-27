Если вы хотите, чтобы ваши фиалки цвели зимой, поливайте их чесночной водой. Это лучшее натуральное удобрение, стимулирующее рост спящих растений.

Видео дня

Однако будьте с ним осторожны, поскольку слишком большое количество и высокая концентрация раствора могут повредить растение, пишет OBOZ.UA.

Чтобы понять, почему чесночная вода оказывает такое положительное влияние, нужно вспомнить уроки химии в старшей школе. Когда чеснок измельчают, фермент аллииназа участвует в образовании аллицина и других сернистых соединений. Эти вещества подавляют рост плесени и некоторых грибков в горшке, а также отпугивают вредителей.

Кроме того, чеснок содержит несколько минералов и витаминов: калий, фосфор, магний и витамины группы В. Если вы хотите, чтобы ваше растение цвело, позаботьтесь о его корнях, и оно направит всю свою энергию на развитие цветущих побегов.

Как сделать чесночную воду для цветов: всего два ингредиента

Приготовление чесночной воды очень простое и не требует труднодоступных ингредиентов. Вам понадобятся только 2-3 зубчика чеснока и литр воды комнатной температуры. Храните приготовленную жидкость в холодильнике до 30 дней.

РЕКЛАМА

Инструкция по приготовлению:

Сначала пропустите очищенный чеснок через чеснокодавку. Поместите его в большую литровую банку и залейте кипятком. Оставьте его в темном шкафу на 24 часа, чтобы соединения серы смешались с водой. Через 24 часа открутите крышку и процедите воду, удалив все кусочки чеснока. Жидкость готова к использованию и не нуждается в разбавлении.

Как использовать чесночное удобрение? Лучше всего использовать небольшое количество каждые 14 дней. Просто поливайте растение снизу в горшок. Через 15-20 минут слейте лишнюю жидкость из горшка.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие 7 мест в доме станут неудачным выбором для размещения комнатных растений.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.