В холодное время года орхидеи нередко перестают выпускать новые цветоносы и ослабевают. Однако даже зимой эти растения могут активно развиваться и радовать обильным цветением, если обеспечить им надлежащий уход.

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Следует проверить состояние орхидеи и узнать, какое домашнее средство используют для ее укрепления. Как пишет издание Interia Kobieta, для приготовления популярного среди цветоводов настоя понадобится обычный лук или его шелуха.

Как понять, что орхидея нуждается в помощи

Если орхидея перестала расти или долго не выпускает цветоносы, прежде всего стоит осмотреть ее корни. У здорового растения корни должны быть упругими, плотными и без признаков гниения. Их цвет может меняться в зависимости от количества влаги.

Серебристо-серые корни часто свидетельствуют о том, что субстрат подсох и растение вскоре нужно полить. Напротив, насыщенный зеленый цвет обычно означает, что корни хорошо увлажнены. Именно поэтому орхидеи удобно выращивать в прозрачных горшках, которые позволяют следить за состоянием корневой системы.

Тревожным сигналом является появление мягких, скользких или почерневших участков. Такие изменения могут свидетельствовать о загнивании корней из-за чрезмерного полива или плохой вентиляции субстрата. В этом случае растение следует осторожно вынуть из горшка, удалить отмершие части стерильным инструментом и пересадить в свежий субстрат для орхидей.

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Как приготовить домашнее средство для орхидей

Одним из народных способов ухода за ослабленными орхидеями является использование лукового настоя. Для его приготовления понадобится обычная репчатая луковица или несколько сухих луковых шелух.

Рецепт простой: одну среднюю луковицу или несколько луковых шелух заливают литром воды и оставляют настаиваться на ночь. После этого жидкость процеживают и разбавляют еще одним литром чистой воды.

В материале польского издания рекомендуют использовать такой настой для замачивания горшка с орхидеей примерно раз в месяц. Авторы объясняют возможную пользу средства наличием в луке серосодержащих соединений, которым присущи определенные антимикробные свойства.

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Однако научных доказательств того, что луковая вода укрепляет корни орхидей или стимулирует их цветение, пока недостаточно. Поэтому такой настой не стоит считать проверенным удобрением или средством лечения. Особенно нежелательно оставлять ослабленную орхидею в воде на несколько часов, ведь чрезмерное увлажнение может ухудшить состояние корней.

Что еще поможет орхидеям зимой

Для активного роста и формирования бутонов орхидеям необходимо правильное освещение. Лучше всего разместить растение в хорошо освещенном месте, защищенном от интенсивных прямых солнечных лучей. Зимой, когда световой день короче, горшок можно переставить ближе к окну.

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Не менее важен температурный режим. У популярных орхидей фаленопсисов умеренная разница между дневной и ночной температурами может способствовать появлению новых цветоносов. Однако растения нужно беречь от холодных сквозняков и резкого переохлаждения, особенно во время проветривания помещения.

Отдельное внимание следует уделить поливу. Зимой субстрат часто высыхает медленнее, поэтому поливать орхидею нужно в зависимости от состояния корней и коры, а не по строгому графику. После увлажнения лишняя вода должна полностью стечь из горшка.

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Важно также поддерживать умеренную влажность воздуха, особенно если рядом работают отопительные приборы. Для этого можно использовать увлажнитель воздуха, но не следует допускать скопления воды в центре розетки листьев.

Главный секрет здоровой орхидеи зимой – крепкие корни, достаточное количество света и правильный полив. Именно эти условия помогут растению восстановить силы и подготовиться к следующему цветению.

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