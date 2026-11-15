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Как уменьшить холод от окон: есть простой лайфхак

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
489
Как уменьшить холод от окон: есть простой лайфхак
Главная задача – не выпустить тепло из помещения через окно. Источник: AleksandarNakic

Во время длительных отключений электроэнергии, когда обогреватели и другие нагревательные электроприборы не могут работать, а отопление может пропадать, важно не только знать, как согреться. Еще одним ключевым вопросом становится то, как сохранить тепло, которое уже есть в доме.

Одним из самых уязвимых мест в этом плане являются окна: стекло быстро остывает, а через неплотные стыки рам и подоконников внутрь может проникать холодный воздух. OBOZ.UA рассказывает, как защитить окна от проникновения холодного воздуха с улицы.

Самый простой способ уменьшить теплопотери – использовать обычный домашний текстиль. В первую очередь стоит плотно закрыть окна шторами, желательно из плотной ткани, которые будут перекрывать как можно большую площадь стекла. Если шторы тонкие, можно дополнительно повесить поверх них плед или одеяло. Важно, чтобы ткань не просто прикрывала окно, а создавала между холодным стеклом и комнатой дополнительную воздушную прослойку. Именно она будет служить теплоизоляцией.

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Отдельное внимание следует уделить подоконнику и нижней части рамы. Если оттуда ощутимо дует, положите вдоль стыка свернутое полотенце, плотный тканевый валик или заложите эту зону подушками. Точно так же можно закрыть тканью заметные щели между рамой и стеной. Для этого подойдут старые махровые полотенца, флисовые вещи, шерстяные пледы или сложенные в несколько слоев одеяла. Плотный и толстый текстиль лучше задерживает холодный воздух, чем тонкие простыни или тюль.

Также можно позаботиться о дополнительном утеплении.

  • Заклейте места, откуда дует – используйте специальную уплотнительную ленту или временные материалы для герметизации щелей. Даже обычный толстый скотч может помочь уменьшить потерю тепла.
  • Утеплите сами стекла – наклейте на них специальную энергосберегающую пленку или даже прозрачную пузырчатую пленку.
  • Не закрывайте радиаторы – не вешайте на них шторы и не заставляйте мебелью. Тогда, когда они начнут греть, теплый воздух будет свободно распространяться по комнате.
  • Закрывайте двери между комнатами – так холод от окон не будет распространяться по всему дому.

Этот способ не заменит полноценного утепления окон, но поможет уменьшить потери тепла через окна и дольше сохранить тепло в комнате.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как нагреть еду без света и газовой плиты.

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