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Как черенковать розы осенью: советы для новичков

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read3 мин
219
Как черенковать розы осенью: советы для новичков
Осенью любителям роз стоит заняться их черенкованием. Источник: Md Shoeb Ansari

Осенний сезон – активная пора для любителей роз. В осенние месяцы можно не только обрезать кусты, но и заниматься размножением любимых сортов. Срезанные во время ухода за цветником ветки не обязательно выбрасывать: их можно использовать для заготовки черенков и вырастить новые растения без дополнительных затрат.

Розы, полученные таким способом, нередко оказываются выносливыми, хорошо приспосабливаются к местным условиям и могут лучше противостоять неблагоприятной погоде и вредителям. Как черенковать розы осенью, рассказало издание VSN.

Какие побеги выбрать и как подготовить инвентарь

Результат черенкования в значительной степени зависит от качества побегов и подготовки к работе. Лучше всего для размножения подходят компактные сорта роз: чем меньше бутоны, тем больше шансов, что черенки приживутся. Для осенней заготовки стоит выбирать зеленые побеги текущего года, которые уже начали одревесневать. Их толщина должна быть около 8 миллиметров, а основание – крепким, без грубых и жестких прожилок. Поскольку пережить зиму удается не всем черенкам, лучше заготовить их с запасом. Это особенно важно, если речь идет о редком или любимом сорте.

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Перед началом работы нужно подготовить все необходимое: садовые перчатки, острый секатор или чистый нож, воду, дренаж, полиэтиленовую пленку и глубокие горшки с грунтом, предназначенным для выращивания черенков.

Техника заготовки черенков и правильные срезы

Для размножения выбирают здоровую ветку и нарезают из нее черенки длиной 15-20 сантиметров. На каждом должно быть не менее 3-5 хорошо сформированных и неповрежденных спящих почек.

Важно правильно сделать срезы. Нижний делают наискосок, под углом 45 градусов, примерно в сантиметре от самой нижней почки. Такая форма увеличивает площадь контакта с влагой. Верхний срез, наоборот, должен быть прямым и располагаться на 3 сантиметра выше самой верхней почки. С нижней части черенка удаляют все листья и шипы, чтобы уменьшить испарение влаги и не допустить загнивания.

Как черенковать розы осенью: советы для новичков

Качественные черенки дают здоровые и выносливые растения. Источник: Bilal photos

Обработка и выбор способа посадки

Перед посадкой черенки при желании можно обработать магазинными препаратами или стимуляторами корнеобразования. Некоторые садоводы используют и народные средства, например обычную корицу. Однако успех укоренения прежде всего зависит от свежести побегов и достаточной влажности.

Для посадки есть два основных варианта.

  • Первый – посадить черенки в глубокие горшки с дренажным слоем и смесью садовой земли с песком. Этот способ удобнее для домашнего выращивания: за молодыми растениями легче ухаживать, они защищены от сильных морозов, а весной их можно пересадить в открытый грунт.
  • Второй – сразу высадить черенки в саду. Для этого следует выбрать участок, защищенный от холодного ветра. Независимо от места посадки, побеги заглубляют в землю примерно на две трети длины, оставляя над поверхностью одну-две почки. Почву вокруг черенка осторожно уплотняют и увлажняют.

Зимняя защита и особенности ухода

Осенние черенки нужно защитить от морозов, особенно если они остаются в открытом грунте. Для этого над каждым саженцем устраивают небольшое укрытие: накрывают его пластиковой бутылкой со срезанным дном, но без крышки на горлышке. Такая защита убережет растение от холодного ветра и резких перепадов температуры, а открытое отверстие обеспечит циркуляцию воздуха и уменьшит образование конденсата. Дополнительно основание укрытия и землю вокруг можно прикрыть хвойными ветками или сосновой корой.

До полного укоренения черенки нуждаются в регулярном уходе. Их нужно своевременно поливать, время от времени проветривать укрытие и проверять, не появились ли вредители или признаки заболеваний. Это поможет вырастить здоровые кусты, которые смогут пышно цвести в следующем сезоне.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие цветы можно посеять в ноябре.

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