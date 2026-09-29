Делать вид, что ничего особенного не происходит и круглосуточные атаки – это очередная норма войны, долго не получится. Как бы там ни было, до такого "сафари" еще ни один украинский город не доживал.

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Далее текст на языке оригинала.

Бомбардування в Ізраїлі теж не підходять до цієї категорії порівняно. Як би там не старались "порівнятори", але в Ізраїлі це ситуативний ракетний наліт, а в нас безупинна атака, яка вбиває людей, паралізує життя і просто тримає в страху всіх, хто намагається вийти на вулицю.

Зараз не стоїть задачі шукати винного, чому немає протидії реактивним шахедам. Тим паче, від прильоту першого такого шахеду по Україні (січень 2024) минуло майже 2 роки. Тобто, достатньо часу, аби спрогнозувати рішення і можливі наслідки.

Зараз стоїть питання, чи вистачить компетенції, аби пояснити українцям, як жити в нових умовах. Як захищатись? і як підготувати решту міст, які можуть вже скоро стати таким же місцем сафарі.

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