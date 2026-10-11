Как хранить морковь, чтобы она долежала до весны: 4 способа

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
"Это предательство": бывший вице-президент США присоединился к критике Трампа"Это предательство": бывший вице-президент США присоединился к критике ТрампаУ Путина заявили о тайном разговоре с ТрампомУ Путина заявили о тайном разговоре с ТрампомРоссия захватит вас на выборах: Порошенко предупредил европейцев, что Путин побеждает их в информационной войнеРоссия захватит вас на выборах: Порошенко предупредил европейцев, что Путин побеждает их в информационной войнеВ Киеве осколок российского БПЛА попал в прохожего. ВидеоВ Киеве осколок российского БПЛА попал в прохожего. ВидеоТрампистка Лора Лумер публично выступила против дизельного соглашения с РФ и поддержала ЗеленскогоТрампистка Лора Лумер публично выступила против дизельного соглашения с РФ и поддержала ЗеленскогоBild: сделка Трампа принесет Путину миллиарды, а цены на нефть практически не изменятсяBild: сделка Трампа принесет Путину миллиарды, а цены на нефть практически не изменятсяКаким знакам зодиака не повезет с финансами в октябре: будьте осторожныКаким знакам зодиака не повезет с финансами в октябре: будьте осторожны"Невероятная женщина!" Как выглядела Нина Матвиенко в молодости: ее дочь показала редкие кадры"Невероятная женщина!" Как выглядела Нина Матвиенко в молодости: ее дочь показала редкие кадрыИллюстрация: купюры и монеты гривны лежат на столе возле кошелькаЗа такую работу готовы платить более 55 тыс. грн: на какие профессии в Украине резко вырос спросОля Полякова рассказала, как ДТП в Молдове осуществило мечту ее дочери Маши и чем закончилась аварияОля Полякова рассказала, как ДТП в Молдове осуществило мечту ее дочери Маши и чем закончилась авария

Как хранить морковь, чтобы она долежала до весны: 4 способа

Алина МилсентАлина Милсент
Time to read3 мин
icon 396
Как хранить морковь, чтобы она долежала до весны: 4 способа
Как хранить морковь, чтобы она долежала до весны: 4 способа

Осенний урожай моркови можно сохранить твердым и сочным на несколько месяцев, если правильно подготовить корнеплоды и создать для них соответствующие условия. Наибольшее значение имеют температура, влажность, вентиляция и тара.

Для длительного хранения подходит только здоровая морковь без трещин, гнили и механических повреждений. OBOZ.UA рассказывает о правилах хранения моркови.

Как подготовить морковь к хранению

Боть после сбора урожая обрезают, оставляя лишь небольшую часть у верхушки. Землю с корнеплодов лучше удалять осторожно, не повреждая кожуру.

Если морковь планируется хранить долго, мыть ее перед укладкой не стоит. Избыточная влага может ускорить появление плесени и гнили.

Хранение моркови в песке

Один из самых распространенных способов – сложить морковь слоями в сухой песок.

Читайте также
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
icon 31,3 т.
Для трех знаков зодиака наступит эра исцеления и процветания: они будут купаться в изобилии
icon 31,3 т.
Для трех знаков зодиака наступит эра исцеления и процветания: они будут купаться в изобилии
Алина МилсентАлина Милсент
icon 11,4 т.
Где нельзя сажать малину: ягод вообще не будет
icon 11,4 т.
Где нельзя сажать малину: ягод вообще не будет
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 2,9 т.
Медики сутки боролись за жизнь ребенка: умер мальчик, получивший ранение во время удара РФ по Ривненской области
icon 2,9 т.
Медики сутки боролись за жизнь ребенка: умер мальчик, получивший ранение во время удара РФ по Ривненской области

На дно деревянного или пластикового ящика насыпают слой чистого сухого песка. Сверху раскладывают морковь так, чтобы корнеплоды не соприкасались друг с другом. Затем их полностью засыпают песком и повторяют слои до заполнения тары.

Песок помогает уменьшить потерю влаги и изолирует корнеплоды друг от друга.

Важно использовать именно сухой материал. Слишком влажный песок может создать благоприятные условия для развития плесени.

Хранение в опилках

Вместо песка можно использовать сухие опилки. Особенно часто для этого рекомендуют опилки хвойных пород.

Принцип тот же: на дно ящика насыпают слой опилок, затем выкладывают морковь и засыпают ее сверху. Корнеплоды желательно размещать так, чтобы они не соприкасались.

После этого ящик переносят в прохладное место со стабильной температурой.

Как хранить морковь на балконе

Если погреба нет, урожай можно оставить на утепленной лоджии или балконе.Для этого морковь складывают в ящики с песком или опилками. Тару нужно поставить как можно дальше от батарей и других источников тепла.

Главное условие – температура не должна опускаться ниже нуля. Если есть риск сильного похолодания, ящик можно дополнительно утеплить.

В то же время полностью герметично закрывать его не стоит. Без доступа воздуха внутри может скапливаться влага, из-за чего урожай начнет портиться.

Хранение в холодильнике

Для небольшого количества моркови подойдет обычный холодильник. Корнеплоды можно положить в отделение для овощей, где температура ниже и стабильнее, чем в остальной части камеры.

Перед этим морковь нужно перебрать и удалить все поврежденные экземпляры. Для длительного хранения ее также лучше не мыть заранее.

Где морковь хранить не стоит

Лучше всего корнеплоды хранятся в прохладном, темном и хорошо проветриваемом месте.

Не стоит оставлять морковь:

  • возле батарей и обогревателей;
  • в теплом помещении;
  • под прямыми солнечными лучами;
  • в герметичной таре без вентиляции;
  • рядом с яблоками и другими фруктами, выделяющими этилен.

Во время хранения запасы желательно время от времени проверять. Если одна морковка начала гнить или покрываться плесенью, ее нужно сразу убрать, чтобы порча не распространилась на остальной урожай.

При правильных условиях морковь может оставаться твердой, сочной и пригодной к употреблению в течение всей зимы и даже до весны.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о безопасном способе защитить плодовые деревья от тли.

Похожие темы
Лайфхаки огород-садрастенияовощиогород
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться