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Как хранить хлеб, чтобы он дольше оставался свежим: лайфхак

OBOZ.UAOBOZ.UA
Time to read1 мин
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Как хранить хлеб, чтобы он дольше оставался свежим: лайфхак
Как сохранить хлеб свежим. Источник: Pexels

Хлеб может затвердеть уже через два дня, даже если хранить его в хлебнице. Однако есть простой домашний трюк, который поможет дольше сохранить его свежим.

Просто используйте непритязательный продукт, который у большинства людей уже есть на кухне, пишет OBOZ.UA.

Оказывается, достаточно просто положить в контейнер кусочек фрукта, который обычно есть у нас под рукой.

Просто положите половинку яблока в хлебницу, чтобы хлеб оставался свежим на несколько дней дольше. Это простой и эффективный трюк, поскольку яблоко повышает уровень влажности в хлебнице, предотвращая высыхание корки и затвердевание мякиша. Кроме того, такая среда замедляет ретроградацию крахмала, которая приводит к черствению.

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Однако при использовании этого метода важно помнить, что яблоко следует заменять каждые 2-3 дня, иначе оно начнет плесневеть и только навредит вашей выпечке. Кроме того, чтобы хлеб не черствел, не обязательно использовать целое яблоко, поскольку яблочная кожура работает так же хорошо, гарантируя, что ничего не пропадет зря.

Место, где мы храним хлеб, тоже важно. Хлеб следует держать подальше от плиты, духовки и солнечного подоконника. Высокие температуры способствуют более быстрой порче хлеба, а значительные колебания влажности могут негативно повлиять на его структуру.

Также стоит регулярно мыть и тщательно сушить контейнер, поскольку крошки и остатки влаги создают условия, благоприятные для роста плесени. Материал, из которого изготовлена хлебница, тоже имеет значение. Деревянные и бамбуковые модели помогают поддерживать стабильные условия, тогда как пластиковые контейнеры должны иметь достаточную вентиляцию.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что сделать, чтобы хлеб долго не черствел.

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