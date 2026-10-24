Как сохранить фуксию зимой: она боится мороза
Осень – важное время для тех, кто хочет сохранить фуксии на следующий сезон. Снижение температуры и приближение заморозков означают, что растения нуждаются в надлежащей подготовке к зимнему покою.
Правильный уход защищает их от заморозков и способствует возобновлению роста весной, пишетOBOZ.UA.
Фуксии – многолетние растения, но они плохо переносят морозы в нашем климате. Поэтому осенью их следует перенести в помещение, где они благополучно переживут самые холодные месяцы. Идеально подойдут светлый подвал, прохладный гараж с окном, неотапливаемая веранда или другое место, где температура держится на уровне 5-10 градусов Цельсия.
Подготовку следует начать с тщательного осмотра листьев и побегов. Удалите все поврежденные, больные или засохшие части и осмотрите все растение на наличие вредителей. Прежде чем заносить фуксию в помещение, также стоит почистить горшок и блюдце. Это снизит риск проникновения нежелательных гостей в комнату.
Обрезка побегов тоже важна. Вы можете укоротить их примерно на треть или даже наполовину, удалив слабые и поврежденные ветки. Однако не обрезайте здоровые побеги без необходимости, поскольку они понадобятся растению для дальнейшего роста.
Зимой фуксиям нужно значительно меньше воды, чем в период активного роста. Почва должна оставаться слегка влажной, но не мокрой. Чрезмерный полив в холодном помещении повышает риск корневой гнили, тогда как полное пересыхание корневого кома может ослабить растение.
Правильная зимовка – это только первый шаг к тому, чтобы в следующем сезоне фуксии пышно цвели. В конце зимы или в начале весны рекомендуется постепенно перемещать растения в немного более теплое и светлое место. Условия не должны меняться резко. Это позволит фуксиям медленно начать расти и выпускать новые побеги.
По мере появления новых побегов частоту полива следует постепенно увеличивать. Растению, которое начинает расти, нужно больше влаги, чем растению в состоянии покоя.
Весна также подходит для оценки состояния корней и почвы. Стоит подумать о пересадке в свежую, хорошо дренированную почву, особенно если корни заполнили весь горшок или имеющаяся почва утратила свои свойства.
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