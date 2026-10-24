Как сохранить фуксию зимой: она боится мороза

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
"Это очень важно для нас": Зеленский подтвердил восстановление скорости работы Starlink. Видео"Это очень важно для нас": Зеленский подтвердил восстановление скорости работы Starlink. ВидеоКакое решение принял судУкраинка в суде потребовала от учителя 50 тыс. грн компенсации из-за низкой оценки для дочери: в результате мать сама должна заплатить школеБухгалтер восстановился в должностиБухгалтер после увольнения отсудил компенсацию в 5,8 млн грн: теперь его должны восстановить на работеОккупанты пытаются форсировать Днепр в Херсонской области: карта боевых действийОккупанты пытаются форсировать Днепр в Херсонской области: карта боевых действийВ сети показали, как выглядела одна из старейших улиц Киева в 1920-х годах. Архивное фотоВ сети показали, как выглядела одна из старейших улиц Киева в 1920-х годах. Архивное фотоВ Украине резко подорожал один из популярных овощей: сколько стоитВ Украине резко подорожал один из популярных овощей: сколько стоитДмитрий Дикуcар прервал долгое молчание в свой день рождения и оставил важное послание украинцам. ФотоДмитрий Дикуcар прервал долгое молчание в свой день рождения и оставил важное послание украинцам. ФотоГде смотреть Детское Евровидение 2026: когда начнется финал, как проголосовать за Украину и полный список участниковГде смотреть Детское Евровидение 2026: когда начнется финал, как проголосовать за Украину и полный список участниковИллюстрация – украинка с флагомЕС готовит новые правила для украинских беженцев после 2028 года: заставят ли вернуться домойЕвропейский город признан лучшим в мире для отдыха по соотношению "цена-качество"Европейский город признан лучшим в мире для отдыха по соотношению "цена-качество"

Как сохранить фуксию зимой: она боится мороза

OBOZ.UAOBOZ.UA
Time to read2 мин
9
Как сохранить фуксию зимой: она боится мороза
Как хранить фуксию зимой. Источник: Pexels

Осень – важное время для тех, кто хочет сохранить фуксии на следующий сезон. Снижение температуры и приближение заморозков означают, что растения нуждаются в надлежащей подготовке к зимнему покою.

Правильный уход защищает их от заморозков и способствует возобновлению роста весной, пишетOBOZ.UA.

Фуксии – многолетние растения, но они плохо переносят морозы в нашем климате. Поэтому осенью их следует перенести в помещение, где они благополучно переживут самые холодные месяцы. Идеально подойдут светлый подвал, прохладный гараж с окном, неотапливаемая веранда или другое место, где температура держится на уровне 5-10 градусов Цельсия.

Подготовку следует начать с тщательного осмотра листьев и побегов. Удалите все поврежденные, больные или засохшие части и осмотрите все растение на наличие вредителей. Прежде чем заносить фуксию в помещение, также стоит почистить горшок и блюдце. Это снизит риск проникновения нежелательных гостей в комнату.

Читайте также
Елена БылимЕлена Былим
16,0 т.
Когда переходят на зимнее время в Украине: точная дата
16,0 т.
Когда переходят на зимнее время в Украине: точная дата
AstroObozAstroOboz
5,3 т.
Судьба приготовила этим знакам сюрприз: конец октября будет для них удачным
5,3 т.
Судьба приготовила этим знакам сюрприз: конец октября будет для них удачным
Даниил БорщДаниил Борщ
2,9 т.
Спасала раненых на фронте и боролась за права женщин: умерла журналистка Елена Шарговская
2,9 т.
Спасала раненых на фронте и боролась за права женщин: умерла журналистка Елена Шарговская

Обрезка побегов тоже важна. Вы можете укоротить их примерно на треть или даже наполовину, удалив слабые и поврежденные ветки. Однако не обрезайте здоровые побеги без необходимости, поскольку они понадобятся растению для дальнейшего роста.

Зимой фуксиям нужно значительно меньше воды, чем в период активного роста. Почва должна оставаться слегка влажной, но не мокрой. Чрезмерный полив в холодном помещении повышает риск корневой гнили, тогда как полное пересыхание корневого кома может ослабить растение.

Правильная зимовка – это только первый шаг к тому, чтобы в следующем сезоне фуксии пышно цвели. В конце зимы или в начале весны рекомендуется постепенно перемещать растения в немного более теплое и светлое место. Условия не должны меняться резко. Это позволит фуксиям медленно начать расти и выпускать новые побеги.

По мере появления новых побегов частоту полива следует постепенно увеличивать. Растению, которое начинает расти, нужно больше влаги, чем растению в состоянии покоя.

Весна также подходит для оценки состояния корней и почвы. Стоит подумать о пересадке в свежую, хорошо дренированную почву, особенно если корни заполнили весь горшок или имеющаяся почва утратила свои свойства.

OBOZ.UA писал, почему садоводы не советуют высаживать лилии возле дома.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.

Похожие темы
комнатные растения
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!