Как сохранить тепло в квартире до включения отопления: бабушкин метод

Осенние холода могут дать о себе знать даже в хорошо отапливаемом доме. Холод, просачивающийся через окна, может легко создать дискомфорт у стекла. К счастью, есть простые способы улучшить климат в вашем доме, не потратив целое состояние. Стоит воспользоваться решением, которым пользовались наши бабушки.

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У меня есть простое решение для прохладных подоконников. Осенью их можно застелить толстыми полотенцами, мягкими одеялами или теплыми пледами. Лучше всего подойдут толстые, пушистые и плотно сотканные материалы. Однако покупать новые украшения не нужно. Просто выберите текстиль, которым вы не пользуетесь каждый день, и подгоните его под ширину подоконника, пишет OBOZ.UA.

У этого дополнения есть практическое назначение. Толстая ткань удерживает воздух внутри своих волокон, который плохо проводит тепло. Поэтому она может ограничивать теплообмен между холодной поверхностью и внутренней частью комнаты.

Однако стоит помнить о нескольких правилах. Полотенце или одеяло должны плотно прилегать к подоконнику и не мешать пользоваться окном. Их не следует использовать, чтобы закрывать радиаторы или блокировать поток теплого воздуха.

Кроме того, материал следует регулярно проверять, особенно возле окон, где часто образуется конденсат. Влажные ткани следует убрать и высушить, поскольку они могут способствовать образованию плесени.

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Важным шагом является проверка окон. Сквозняк вокруг рамы может свидетельствовать об изношенных уплотнителях или протечках, через которые уходит тепло. Стоит проверить их и при необходимости заменить.

Также хорошей идеей будет приобрести более плотные шторы, которые уменьшат охлаждение оконной зоны после наступления темноты. Лучше всего открывать их днем, чтобы солнечные лучи могли согреть комнату.

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