Как сохранить холод в холодильнике, когда нет света: спасительные советы
Внезапные отключения электричества всегда застают врасплох, оставляя дома без света на неопределенное время. Когда холодильник перестает морозить, сохранение запасов еды становится главной бытовой задачей.
Чтобы избежать порчи деликатесов и лишних финансовых расходов, стоит заранее продумать стратегию автономного охлаждения. OBOZ.UA собрал советы экспертов по пищевой безопасности о методах, которые помогут сохранить холод внутри камеры и подскажут, когда еду уже опасно употреблять.
Сколько времени техника сохраняет холод
Переживать за крупы или консервы в кладовой не стоит – внимания требуют только скоропортящиеся запасы. Герметично закрытый холодильник способен поддерживать безопасную температуру около четырех часов. Полностью загруженная морозильная камера будет сохранять холод до двух суток, а полупустая – около 24 часов.
Главное условие для этого – не открывать дверцу без острой необходимости. Каждый заглядывание внутрь выпускает драгоценный холод и мгновенно ускоряет порчу продуктов. Поэтому в первые часы блэкаута лучше питаться запасами, которые не требуют хранения в холоде.
Как сохранить холод в холодильнике
Если перебои с электричеством затягиваются, удержать прохладу помогут несколько простых шагов:
- Заготовка льда. Перед прогнозируемыми отключениями заморозьте воду в пластиковых бутылках или контейнерах. Учитывайте, что при замерзании жидкость расширяется, поэтому не наливайте ее до краев. Эти ледяные аккумуляторы станут отличным источником холода для основной камеры.
- Правильная группировка продуктов. Специалисты советуют складывать замороженные упаковки плотно друг к другу на нижних полках. Поскольку теплый воздух поднимается, а холодный опускается, такое размещение замедлит размораживание.
- Дополнительная теплоизоляция. Создайте барьер от комнатного тепла, обернув корпус прибора одеялами, спальными мешками, плотными полотенцами или пузырчатой пленкой. В целях безопасности предварительно отключите технику от розетки. Это добавит еще несколько часов автономного холода
Радикальные и технологические решения
Для более длительного сохранения продуктов можно использовать сухой лед – замороженный углекислый газ (около 22 кг хватит для большой морозилки на два дня).
Однако этот метод требует строгой осторожности:
- При таянии выделяется углекислый газ, который в закрытых помещениях может привести к удушью, поэтому держите окна приоткрытыми.
- Температура вещества достигает минус 78 градусов, поэтому брать сухой лед можно только в специальных утепленных перчатках, чтобы избежать мгновенного обморожения.
Наиболее надежным и безопасным вариантом при длительных блэкаутах остается портативная электростанция. Она позволит запитать холодильник напрямую и избежать хлопот с альтернативными способами охлаждения.
Как проверить свежесть еды после восстановления электричества
Полагаться на собственное обоняние или внешний вид блюд категорически нельзя. Опасные бактерии активно размножаются даже в продуктах, которые имеют вполне обычные запах и вкус, а термическая обработка не всегда способна обезвредить токсины.
В температурном диапазоне от +4 градусов до +60 количество патогенных микроорганизмов удваивается каждые 20 минут. Чтобы избежать отравления, ориентируйтесь на время и показания термометра:
- Продукты из холодильника (молоко, мясо, рыба, сыр, готовые блюда), которые простояли при температуре выше +4 более двух часов, нужно без сожаления выбросить.
- Запасы из морозилки можно смело замораживать повторно или готовить, если на упаковках сохранились кристаллики льда, а температура внутри камеры не превысила +4 градуса.
Если же еда полностью растаяла и нагрелась – употреблять ее рискованно для здоровья.
OBOZ.UA писал ранее, как избавиться от неприятного запаха в холодильнике.