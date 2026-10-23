О Шухевиче и украинских жертвах Ласкова

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Связь между ними не только в том, что польские политики превратили обычное решение органа местного самоуправления объявить год Романа Шухевича скандалом. Этот скандал очень удобно для них вытеснил из СМИ сообщения об обнаружении останков более сорока украинцев, убитых Армией Крайовой. Связь и в том, что, если бы не Шухевич, таких трагедий, как в Ласкове, где были убиты более трехсот мирных жителей, могло бы быть гораздо больше.

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У березні 1944 року польські партизани проводили на Холмщині операцію з "зачистки" теренів від українців, знищуючи одне село за іншим. Їм це вдавалося, адже відділів УПА там і тоді не було. Тому Шухевич наказав посилити слабку місцеву самооборону й відправив туди загартовані в боях із німцями та совєтськими партизанами повстанські відділи з Галичини й Волині. Так вдалося зупинити акції проти українців.

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Рішення командування УПА призвело до боїв між підпільними арміями й навіть до появи своєрідної лінії фронту. Згодом саме на цій території вдалося досягти перемир’я між ними, а пізніше учасники цієї війни спільно провели кілька антикомуністичних акцій.

Роман Шухевич – не просто політик, чиє ім’я згадують, позитивно чи негативно, щоб здобути власні політичні дивіденди. Це командир армії, який захищав свій народ і саме тому вартий найвищої шани нащадків тих, кого він захистив.

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