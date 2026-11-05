Как сэкономить на отоплении, не замерзая: правило 21-18-16

Счета за отопление могут существенно истощить ваш домашний бюджет. Однако вам не нужно мерзнуть, чтобы сократить расходы. Просто соответствующим образом отрегулируйте температуру в каждой комнате.

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Простое правило 21-18-16 поможет вам использовать меньше энергии, не жертвуя повседневным комфортом, пишет OBOZ.UA.

Правило 21-18-16 предполагает регулирование температуры в зависимости от использования отдельных комнат. Вместо равномерного отопления всего дома хорошей идеей будет разделить его на три зоны:

21 градус Цельсия – в гостиной, комнате отдыха и домашнем офисе, то есть в местах, где мы проводим больше всего времени;

– в гостиной, комнате отдыха и домашнем офисе, то есть в местах, где мы проводим больше всего времени; 18 градусов Цельсия – в спальне, где немного более низкая температура может способствовать спокойному сну;

– в спальне, где немного более низкая температура может способствовать спокойному сну; 16 градусов Цельсия – в редко используемых помещениях, таких как кладовая, тамбур или кладовая.

Однако это не означает, что указанные значения подойдут всем. Температуру следует регулировать в соответствии с индивидуальными потребностями домохозяйства, состоянием здания и уровнем влажности. Комнаты, в которых находятся младенцы, маленькие дети или пожилые люди, требуют особого внимания.

Ванная комната является еще одним исключением, где комфортная температура составляет около 22-24 градусов Цельсия.

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