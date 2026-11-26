Скользкие подошвы зимней обуви могут затруднить ходьбу по заснеженным или обледенелым тротуарам. Чтобы улучшить сцепление, подумайте об использовании противоскользящих накладок или подходящих средств для обработки подошв.

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Однако не все популярные домашние средства работают в зимних условиях, пишет OBOZ.UA.

Одно из решений – специальный противоскользящий спрей для подошв. Эти средства предназначены для улучшения сцепления обуви с полом. Однако их эффективность и целевое использование зависят от конкретного средства. Стоит отметить, что некоторые доступные спреи были разработаны для спортивной обуви, предназначенной для использования в помещении. Они могут помочь поддерживать сцепление резиновых подошв с паркетным полом, но это не значит, что они также хорошо будут работать на обледенелых тротуарах.

Если у вашей зимней обуви гладкая или сильно изношенная подошва, лучше выбрать решения, предназначенные для улучшения сцепления. Один из самых практичных вариантов – противоскользящие чехлы для обуви, также известные как кошки. Их надевают на подошвы обуви перед выходом на обледенелую поверхность. Модели с металлическими шипами или цепями обеспечивают дополнительное сцепление на льду и утрамбованном снегу.

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Однако важно помнить, что они не предназначены для ходьбы по всем поверхностям. Прежде чем заходить в магазин или здание, снимите их, поскольку металлические части могут скользить на гладком полу.

Тщательное мытье и высушивание подошв также может быть полезным. Грязь, песок и другой мусор могут уменьшить контакт резины с землей. Если протектор сильно изношен, подумайте о том, чтобы обратиться к сапожнику и заменить подошвы.

Покупая зимнюю обувь, важно обращать внимание прежде всего на материал и конструкцию подошвы. Хорошо подойдут модели с гибкой резиновой подошвой и выраженным протектором. Канавки и выступы помогают улучшить сцепление на снегу.

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Состояние вашей обуви тоже имеет значение. Даже обувь, изначально оснащенная нескользящей подошвой, со временем может потерять свою эффективность. Сильно изношенные элементы протектора не обеспечивают такой же поддержки, как новая обувь. Стоит также помнить, что ни одна подошва не гарантирует полной безопасности на гладком льду. Даже хорошая обувь может скользить в таких условиях.

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