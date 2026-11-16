Как защитить ежевику от морозов: урожай в следующем году будет лучше

Бесшипная ежевика, которую чаще всего выращивают любители садоводства, требует тщательной подготовки к зиме. Дело в том, что ее длинные побеги легко подмерзают, и это может стоить вам целого урожая.

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Именно на таких побегах в следующем сезоне сформируются ягоды. Поэтому главная задача – сохранить ветки неповрежденными до весны. Позаботиться о защите растений стоит даже тогда, когда прогнозируют относительно теплую зиму. Как это сделать, рассказало издание Deccoria.

Как обрезать бесшипную ежевику осенью

Сразу после последнего сбора урожая нужно срезать у самой земли побеги, которые плодоносили в этом году, а молодые, выросшие в этом году ветви оставить. Бесшипная ежевика дает ягоды на побегах второго года жизни. После плодоношения они отмирают, поэтому их лучше удалить еще осенью. Иначе весной старые ветви будут мешать пригибать молодые побеги к земле.

Старые ветви можно узнать по коротким боковым отросткам, на которых летом созревали ягоды. На молодых побегах их еще нет. Обрезанные части растения нужно сразу вынести из сада, а не оставлять под кустами. Если они были поражены болезнями, инфекция может распространиться снова в следующем сезоне.

Во время обрезки стоит внимательно осмотреть и все побеги, выросшие в этом году. Признаком возможного заболевания могут быть небольшие, слегка вдавленные пурпурные пятна, середина которых со временем сереет. Если таких отметин много, пораженный побег лучше удалить вместе со старыми ветвями.

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После каждого среза больного побега лезвие секатора нужно протирать дезинфицирующим средством. Это поможет не перенести инфекцию на здоровые растения. Из молодых веток на каждом кусте стоит оставить 5-7 самых толстых и неповрежденных – именно они будут плодоносить в следующем году. Остальные нужно обрезать у самой земли.

Осенний полив и подкормка: как укрепить кусты перед зимой

Осенью ежевику поливают только при длительном отсутствии дождей, когда почва под кустами пересыхает. Ее поверхностная корневая система чувствительна как к нехватке, так и к избытку влаги, поэтому перед поливом нужно проверить состояние земли. Для этого можно воспользоваться обычным металлическим прутом. Если он легко входит в почву, дополнительный полив не нужен. Если же приходится прилагать немало усилий, пора браться за лейку.

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Поливать ежевику нужно обильно, чтобы вода пропитала почву примерно на 30 сантиметров – именно на такую глубину уходят корни. Влажная почва промерзает не так глубоко, как сухая, поэтому достаточное количество воды перед зимой помогает защитить кусты от мороза. В то же время важно не перестараться, чтобы не вымыть из земли питательные вещества.

Последний раз азотные удобрения для ежевики вносят в конце июня. Позже от такой подкормки нужно отказаться, даже если кусты кажутся ослабленными. Азот стимулирует рост побегов, что полезно весной, но осенью может навредить: из-за активного наращивания зеленой массы растения становятся уязвимее к морозам.

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Осеннюю подкормку ежевики лучше ограничить калийными удобрениями. Сульфат калия вносят не позднее конца октября, чтобы до наступления зимы он успел раствориться и добраться до корней. Однако на легких песчаных почвах с такой подкормкой стоит подождать до весны. Из-за особенностей почвы дожди могут быстро вымыть питательные вещества в более глубокие слои, и растения не успеют их усвоить.

Мульчирование: как защитить корни ежевики от мороза

До промерзания почвы вокруг кустов нужно разложить толстый слой мульчи – примерно 10 сантиметров. Лучше всего делать это на следующий день после полива или дождя, ведь под таким покрытием влага дольше сохраняется в земле. Мульчу следует распределять на широкой полосе вдоль всего ряда, откуда растут побеги, а не только у основания куста. Именно на таком расстоянии обычно распространяются корни.

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Мульчирование защищает от промерзания корневую систему ежевики и корневую шейку – основание куста, из которого весной вырастают новые побеги. Обе части расположены близко к поверхности почвы. Под толстым слоем мульчи земля медленнее охлаждается, а во время зимних оттепелей не подвергается постоянным циклам замерзания и оттаивания. Такие перепады температуры могут повредить мелкие корешки.

Для мульчирования подходит кора хвойных деревьев. Она немного подкисляет почву, а ежевика лучше всего растет при уровне pH 6,0-6,5. Солому же использовать не рекомендуется: она привлекает грызунов, которые зимой могут обгрызать кору побегов.

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Чем и как укрывать бесшипную ежевику

Укрывать бесшипную ежевику лучше поздней осенью. Нужно дождаться окончания периода теплой погоды, но не откладывать работу до промерзания почвы. Для этого стоит выбрать день, когда температура составляет несколько градусов выше нуля. На морозе побеги становятся жесткими и могут легко сломаться при сгибании.

Сначала ветки отвязывают от проволочной опоры и осторожно пригибают вдоль ряда. Затем каждый побег фиксируют у земли в двух-трех местах специальными металлическими скобами для агроволокна. После этого ветки накрывают агроволокном, а его края прижимают камнями или другими тяжелыми предметами, чтобы материал не сорвал ветер.

Весной, когда сильные морозы минуют, агроволокно снимают, а побеги снова подвязывают к проволочной опоре. При этом стоит осмотреть их кончики и обрезать те, что засохли.

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