Чтобы защитить корни комнатного растения от холода, поставьте горшок в плетеную корзину или кашпо большего размера. Промежуток между стенками заполните воздухопроницаемым материалом. Так горшок получит дополнительный слой теплоизоляции. Пересаживать растение для этого не нужно.

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Такой способ зимнего ухода рекомендует издание Homes & Gardens. Холод особенно досаждает растениям у окон, на сквозняках и в комнатах, которые зимой плохо прогреваются.

Как утеплить горшок с помощью корзины

Выберите корзину или декоративное кашпо, в котором вокруг горшка останется место для утеплителя. Плетеная корзина удобна тем, что сквозь ее стенки циркулирует воздух. Это снижает риск того, что внутри будет задерживаться лишняя влага.

Для прослойки между горшком и внешней емкостью подойдут измельченная бумага, кокосовое волокно или мешковина. Если внешней емкости нет, можно обернуть сам горшок мешковиной или пузырчатой пленкой. Корзина или кашпо имеют то преимущество, что скрывают утеплитель.

Каким растениям нужна дополнительная защита

В первую очередь утепление пригодится тропическим растениям, чувствительным к резким перепадам температуры, в частности калатеям, аглаонемам и кротонам. Из-за холода листья могут изменить цвет, стебли – размягчиться, а корни – начать гнить.

Дополнительная защита уместна и для растений в терракотовых горшках: пористая глина хуже защищает корни от низких температур. Если горшок стоит на холодной плитке, подложите под него пробковую подставку, чтобы дно не касалось пола.

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Начните с самых прохладных помещений, где стоят растения. Например, в ванной комнате или зимнем саду дополнительный слой вокруг горшка уместен, если зимой там холоднее, чем в других комнатах.

Когда утепление лучше не использовать

Если дома стабильно тепло, утеплять горшки не нужно. Потребности зависят от вида растения, но общий температурный ориентир – 15,6–23,9 °C. В таких условиях достаточно убрать горшки со сквозняков и отодвинуть их от окна так, чтобы листья не касались холодного стекла.

Главные истории дня

В теплой комнате дополнительный слой вокруг горшка может задерживать лишнюю влагу. Это повышает риск загнивания корней и появления грибных комариков. Зимой следите не только за температурой в комнате, но и за влажностью почвы.

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