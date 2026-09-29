Как защитить детей от фейков и пропаганды: в Киеве состоится международный форум и XR-выставка по медиаграмотности Digital Jungle

В Украине начинает работу Digital Jungle Ukraine – международный образовательный проект, направленный на развитие медиаграмотности, критического мышления и цифровой устойчивости детей и подростков. В его основе – двухдневный образовательный форум для учителей и уникальная XR-выставка, которая после презентации в Киеве будет бесплатно передана в 500 школ Украины. Инициатива объединяет украинский опыт противодействия информационной войне с практиками европейских партнеров, чтобы помочь детям сохранить свободу мышления и собственную идентичность в современном цифровом мире. Участие в форуме и получение XR-выставки – абсолютно бесплатны при регистрации.

Видео дня

Проект Digital Jungle работает через школы, учителей и детей, но его задача значительно шире – устойчивое украинское общество, способное распознавать манипуляции, противостоять пропаганде, ответственно работать с информацией и не терять собственную идентичность под давлением алгоритмов и чужих нарративов. Цель проекта – превратить медиаграмотность из отдельного тематического урока в часть повседневной жизни, которая определяет, как мы читаем новости, обсуждаем историю, реагируем на эмоциональный контент, пользуемся искусственным интеллектом, принимаем решения и формируем представления о себе и мире.

Публичным стартом проекта станет международный форум, который состоится 10–11 октября 2026 года. Принять участие в мероприятии можно будет как офлайн в Киеве, так и онлайн из любого уголка мира. Офлайн-часть будет проходить в столице в безопасном помещении, оборудованном как укрытие. Первые 200 учителей, зарегистрировавшихся на офлайн-формат, получат компенсацию расходов на поездку из регионов, а первые 500 учебных заведений получат готовые физические комплекты XR-выставки. При этом цифровые технологии, приложение edAR, учебные материалы и онлайн-доступ к форуму будут бесплатно доступны для всех.

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В течение двух дней участников ждут выступления экспертов, воркшопы, разбор реальных информационных кейсов, панельные дискуссии, игровые механики и знакомство с XR-методикой. В центре программы – искусственный интеллект и дипфейки, алгоритмы и информационные пузыри, цифровая безопасность детей, пропаганда и исторические манипуляции, влияние контента на эмоции и поведение, самоидентификация подростков, цифровое благополучие и ответственное создание информации.

Главные истории дня

В программе примут участие более 10 украинских и международных спикеров. К участию приглашены фактчекер и основательница проекта "НотаЕнота" Алена Романюк, исследовательница информационного пространства и основательница инициативы "Как не стать овощем" Оксана Мороз, историк и автор проекта "Реальная история" Аким Галимов, Алексей Минаков — консультант по внедрению и использованию генеративного искусственного интеллекта, автор образовательных курсов по ИИ и эксперт по его ответственному использованию, Игорь Розкладай – заместитель директора Центра демократии и верховенства права, главный эксперт по медийному праву и модерации контента в социальных сетях, Василий Филоненко – тренер-методолог Dignity Online, специалист по онлайн-безопасности и образовательным программам для детей и подростков. К международной части форума присоединятся Михаэла Слусарефф (Michaela Slussareff), PhD – основательница инициативы "Цифровое здоровье детей" и Slow Tech Institute из Чехии, а также Моника Колелла (Monica Colella) – представительница SEGNI d’Infanzia из Италии.

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Главной премьерой форума станет новая XR-выставка Digital Jungle, посвященная цифровой информационной войне, механизмам манипуляции, устойчивости общества и формированию идентичности в цифровом пространстве. Она состоит из 20 визуальных экспонатов, которые оживают через смартфон или планшет с помощью приложения edAR: за физическими постерами открываются AR/XR-элементы, 3D- и 360°-пространства, видео, аудиоистории, интерактивные задания, опросы и ситуации выбора. После презентации на форуме выставка будет развернута в 500 учебных заведениях.

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Более трех лет украинская команда проекта edAR и украинский образовательный проект "НотаЕнота" развивают XR- и игровые форматы медиаобразования, работают со школами, учителями и детьми и проверяют на практике, как сложные темы можно объяснять с помощью интерактивного опыта, игры и современных технологий. За это время в школах было проведено более 1 000 выставок, которые охватили более 100 000 человек по всей Украине и за рубежом.

Теперь эти наработки стали частью крупного международного сотрудничества – европейского проекта Digital Jungle, который реализуется командой Anotherland, при поддержке Украинского культурного фонда и программы Европейского Союза "Креативная Европа" в партнерстве с Slow Tech Institute (Чехия) и Segni d’infanzia Associazione artistica e culturale (Италия), при организационном содействии Всеукраинского молодежного движения Let’s Do It Ukraine. В рамках этого сотрудничества Украина делится собственными практиками, сформированными в условиях полномасштабной и информационной войны: опытом противодействия пропаганде, фейкам, манипуляциям и переписыванию истории.

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Digital Jungle Ukraine не закончится после двух дней форума или проведения выставки в первых 500 школах. На открытой цифровой платформе проекта будут доступны методические материалы, практические упражнения, записи выступлений, учебные сценарии и цифровые инструменты, которые педагоги смогут бесплатно использовать в своей работе. Таким образом, проект создает целостную систему: форум объединяет и готовит учителей, XR-выставка привлекает детей, школьная программа переносит практики в сообщества, а открытая платформа сохраняет и распространяет инструменты дальше. Устойчивость страны формируется не только на фронте – она формируется в школах, классах, семьях и в головах детей – там, где человек учится думать самостоятельно, проверять информацию и не отдавать право на собственное решение чужим алгоритмам и манипуляциям.

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Медиапартнеры проекта: "Освіта Нова", Mind.ua, "Деловая столица", Oboz.ua, "Вечерний Киев", Ua.news.

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