Как за считанные секунды удалить жир со стекла духовки: домашнее средство из двух ингредиентов

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыСбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыСрочный сбор средств для бойцов Третьей штурмовой: осталось собрать 10 тыс. грн ($220)Россия ударила по трассе "Киев - Одесса" на Киевщине: горят авто, погибшие и пострадавшие. Подробности и фотоРоссия ударила по трассе "Киев - Одесса" на Киевщине: горят авто, погибшие и пострадавшие. Подробности и фото"Будет тяжело, но мы выживем": Селезнев назвал болевую точку военной машины Путина"Будет тяжело, но мы выживем": Селезнев назвал болевую точку военной машины ПутинаВ Кропивницком на могиле погибшего защитника установили памятник с надписью на русском языке: решение вызвало дискуссии. Фото и видеоВ Кропивницком на могиле погибшего защитника установили памятник с надписью на русском языке: решение вызвало дискуссии. Фото и видеоКогда переводят часы на зимнее время: точная дата в 2026 годуКогда переводят часы на зимнее время: точная дата в 2026 году"Бспрецедентный риск". Усик – Фьюри 3: искусственный интеллект назвал победителя боя"Бспрецедентный риск". Усик – Фьюри 3: искусственный интеллект назвал победителя боя"Карлик из России. Ему тут не место": чемпион мира эпично унизил Гассиева"Карлик из России. Ему тут не место": чемпион мира эпично унизил ГассиеваЭлина Свитолина и Гаэль Монфис"Хочу прояснить": Свитолина сделала новое заявление об отношениях с МонфисомВ Киеве обломки упали на здание медицинского учреждения: имеются поврежденияВ Киеве обломки упали на здание медицинского учреждения: имеются повреждения

Как за считанные секунды удалить жир со стекла духовки: домашнее средство из двух ингредиентов

OBOZ.UAOBOZ.UA
Time to read1 мин
291
Как за считанные секунды удалить жир со стекла духовки: домашнее средство из двух ингредиентов
Как помыть стекло духовки. Источник: Pexels

Часто мы забываем о стекле духовки во время уборки кухни. Жир, водяной пар и остатки пищи оседают на нём, постепенно высыхая под воздействием высоких температур. Со временем они образуют стойкие полосы и пятна, которые не удастся удалить простым протиранием влажной тряпкой.

Поэтому стоит попробовать простой метод, который облегчит нанесение чистящего средства и поможет удалить стойкие остатки, пишет OBOZ.UA.

Как приготовить домашнее чистящее средство

Чтобы приготовить домашнюю смесь, которая поможет удалить пятна, вам понадобится всего одна столовая ложка картофельного крахмала, одна столовая ложка средства для мытья посуды и небольшое количество теплой воды. Смешайте ингредиенты в небольшой миске, постепенно добавляя воду, пока не образуется паста, которую можно наносить.

Читайте также
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
6,6 т.
Удачный день для решения деловых вопросов: Львы, начинайте действовать, в Весам повезет в финансах – гороскоп на 20 октября
6,6 т.
Удачный день для решения деловых вопросов: Львы, начинайте действовать, в Весам повезет в финансах – гороскоп на 20 октября
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
5,3 т.
Что добавить в фарш для котлет для сочности: понадобится всего один ингредиент
5,3 т.
Что добавить в фарш для котлет для сочности: понадобится всего один ингредиент
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
3,3 т.
Не ставьте там комнатные растения: 7 неподходящих мест в доме
3,3 т.
Не ставьте там комнатные растения: 7 неподходящих мест в доме

Хотя это может показаться странным, эта смесь идеально подходит для очистки стекла духовки. Жидкость для мытья посуды содержит ингредиенты, которые помогают размягчить жир на стекле и удалить его при протирании.

Картофельный крахмал, в свою очередь, сгущает жидкость, облегчая её распределение по стеклу и уменьшая стекание. В сочетании с жидкостью для мытья посуды он может обеспечить бережную очистку.

Перед чисткой убедитесь, что духовка выключена и полностью остыла. Нанесите тонкий слой приготовленной смеси и оставьте примерно на 5 минут. Затем протрите поверхность мягкой влажной тряпкой, удаляя остатки пасты и грязь.

Наконец, отполируйте стекло салфеткой из микрофибры и тщательно высушите его. Не используйте стальную мочалку, острые скребки или абразивные губки, которые могут поцарапать стекло и повредить покрытие. Это домашнее средство лучше всего работает на свежих пятнах. С

Сильные и старые пятна могут потребовать более тщательной или повторной очистки.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, чем отполировать до блеска кастрюли и сковородки.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.

Похожие темы
Бытовые лайфхакичисткалайфхак
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники