Как за считанные секунды удалить жир со стекла духовки: домашнее средство из двух ингредиентов

Часто мы забываем о стекле духовки во время уборки кухни. Жир, водяной пар и остатки пищи оседают на нём, постепенно высыхая под воздействием высоких температур. Со временем они образуют стойкие полосы и пятна, которые не удастся удалить простым протиранием влажной тряпкой.

Видео дня

Поэтому стоит попробовать простой метод, который облегчит нанесение чистящего средства и поможет удалить стойкие остатки, пишет OBOZ.UA.

Как приготовить домашнее чистящее средство

Чтобы приготовить домашнюю смесь, которая поможет удалить пятна, вам понадобится всего одна столовая ложка картофельного крахмала, одна столовая ложка средства для мытья посуды и небольшое количество теплой воды. Смешайте ингредиенты в небольшой миске, постепенно добавляя воду, пока не образуется паста, которую можно наносить.

Хотя это может показаться странным, эта смесь идеально подходит для очистки стекла духовки. Жидкость для мытья посуды содержит ингредиенты, которые помогают размягчить жир на стекле и удалить его при протирании.

Картофельный крахмал, в свою очередь, сгущает жидкость, облегчая её распределение по стеклу и уменьшая стекание. В сочетании с жидкостью для мытья посуды он может обеспечить бережную очистку.

РЕКЛАМА

Перед чисткой убедитесь, что духовка выключена и полностью остыла. Нанесите тонкий слой приготовленной смеси и оставьте примерно на 5 минут. Затем протрите поверхность мягкой влажной тряпкой, удаляя остатки пасты и грязь.

Наконец, отполируйте стекло салфеткой из микрофибры и тщательно высушите его. Не используйте стальную мочалку, острые скребки или абразивные губки, которые могут поцарапать стекло и повредить покрытие. Это домашнее средство лучше всего работает на свежих пятнах. С

Главные истории дня

Сильные и старые пятна могут потребовать более тщательной или повторной очистки.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, чем отполировать до блеска кастрюли и сковородки.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.