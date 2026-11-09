Как за считаные минуты отмыть сковородку без химии: лайфхак от опытных хозяек

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыСбор на лекарства для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыОбъявлен важный сбор на медицину для бойцов: пехотинцам нужны средства от простуды"Будет дополнительно рассмотрено": Корецкий ответил на петицию о снижении предельного возраста мобилизации"Будет дополнительно рассмотрено": Корецкий ответил на петицию о снижении предельного возраста мобилизацииАнонимные продавцы "впаривают" украинцам вейпы с наркотиками и отравой"Даркнет" в Instagram и Telegram: как анонимные продавцы "впаривают" украинцам вейпы с наркотиками и отравойИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриУ фигурантов коррупционной схемы на 1,89 млрд грн прошли обыскиВместо защиты энергетики – "царский" пентхаус с живым крокодилом: в Киевской области раскрыли схему хищения 1,89 млрд грнЕвропа спрашивает: что такое "Карфаген?" Порошенко требует срочно вызвать силовиков в Раду для отчетаЕвропа спрашивает: что такое "Карфаген?" Порошенко требует срочно вызвать силовиков в Раду для отчетаИллюстрация – отключение света в УкраинеАварийные отключения и жесткие графики: где в Украине самая сложная ситуация со светом 9 ноябряВ Кремле отреагировали на слова Трампа о "новых очертаниях" УкраиныВ Кремле отреагировали на слова Трампа о "новых очертаниях" Украины10 цифровых ловушек из повседневной жизни. Проверь свои решения и узнай, как защитить себя от мошенниковТы готов к кибератаке?
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Как за считаные минуты отмыть сковородку без химии: лайфхак от опытных хозяек

OBOZ.UAOBOZ.UA
Time to read2 мин
6
Как за считаные минуты отмыть сковородку без химии: лайфхак от опытных хозяек
Как за считанные минуты очистить сковородку. Источник: Pexels

Всего несколько месяцев интенсивного использования могут привести к появлению неприглядных отложений, полос и изменению цвета на дне и внешних стенках вашей сковороды. Однако это не означает, что вам следует сразу же списывать ее со счетов или вкладываться в дорогие чистящие средства. Также не стоит использовать жесткую губку из стальной ваты, которая может еще больше повредить поверхность.

На помощь приходит обычная лимонная кислота, недооцененный союзник в борьбе с кухонной грязью. Одного лишь средства для мытья посуды не всегда достаточно, когда на поверхности сковороды появляются стойкие отложения и пятна. В таких случаях может помочь лимонная кислота, которая облегчает удаление определенных типов пятен, пишет OBOZ.UA.

Свойства лимонной кислоты обусловлены ее кислотной природой. Она помогает растворять минеральные отложения, в частности те, что образуются из-за жесткой воды и могут способствовать появлению трудноудаляемых пятен. Она также помогает удалять некоторые пятна с металлических поверхностей. Поэтому она может быть особенно полезна при очистке дна и внешних стенок сковородок.

Читайте также
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
8,6 т.
Три знака зодиака вступают в новую эру: вам крупно будет вести в финансовых делах
8,6 т.
Три знака зодиака вступают в новую эру: вам крупно будет вести в финансовых делах
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
4,7 т.
В Одессе преподавателя 13 лет судили за взятки от студентов, но оправдали: как так вышло
4,7 т.
В Одессе преподавателя 13 лет судили за взятки от студентов, но оправдали: как так вышло
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
5,1 т.
Что запрещали есть солдатам в СССР и почему
5,1 т.
Что запрещали есть солдатам в СССР и почему
Как за считаные минуты отмыть сковородку без химии: лайфхак от опытных хозяек

Как отмыть сковороду. Источник: Pexels

Как почистить сковороду лимонной кислотой?

Уже после нескольких месяцев использования на внешней стороне сковороды может появиться неприглядный желтоватый налет, который со временем темнеет, и его становится все труднее удалить. Не откладывайте чистку, но вместо того, чтобы прибегать к агрессивным моющим средствам, лучше попробовать домашние средства. Для способа с лимонной кислотой даже не потребуется долго тереть.

Все, что вам нужно, это лимонная кислота, теплая вода и немного терпения. Заткните раковину или подготовьте большую емкость, достаточно просторную, чтобы в нее поместилась сковорода, если положить ее горизонтально. Налейте горячую воду (около 1,5-2 литров), чтобы она полностью покрыла сковороду, добавьте 3-4 столовые ложки лимонной кислоты и тщательно перемешайте.

Погрузите сковороду в приготовленный раствор и оставьте на несколько часов. Для более свежих пятен может быть достаточно 2 часов. Однако, если пятно накапливалось в течение многих месяцев, стоит увеличить время замачивания до 4-6 часов.

Помните, что нельзя оставлять в этом растворе сковороду с покрытием, не предназначенным для длительного контакта с кислотой. Прежде чем использовать это домашнее средство, стоит проверить точный материал сковороды и рекомендации производителя.

После замачивания достаньте сковороду. Некоторые пятна должно быть легче удалить. Осторожно вытрите остатки грязи обычной губкой, добавив немного средства для мытья посуды, если необходимо. Наконец, тщательно промойте сковороду под проточной водой и вытрите насухо.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, как отмыть старый жир с ручек плиты.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.

Похожие темы
Бытовые лайфхакилайфхаккухня
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!