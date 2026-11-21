Вырастить собственную ель можно даже без покупки саженца. Такой способ размножения называется черенкованием, и он подходит как для обычной зеленой, так и для голубой ели.

Видео дня

Однако хвойные растения укореняются довольно медленно, поэтому важно соблюдать определенные правила. Один из периодов, когда можно попробовать размножить ель черенками, – ноябрь. Как объясняет садовод Ольга Мартынишин, для этого стоит выбирать здоровые молодые веточки из нижней части взрослого дерева.

Когда лучше всего срезать веточки

Желательно, чтобы они были небольшими, крепкими, без повреждений и признаков заболеваний. Для срезки нужно использовать острый и продезинфицированный секатор. От качества посадочного материала во многом зависит успешность укоренения. Ослабленные, пожелтевшие или поврежденные веточки лучше не использовать.

Как подготовить черенки к посадке

Прежде чем высаживать веточки, необходимо правильно их обработать.

Сначала с нижней части каждого черенка нужно убрать хвою и мелкие боковые ответвления. Именно эта часть впоследствии будет находиться в почве.

После этого можно сделать несколько неглубоких надрезов на очищенной части веточки. Важно действовать осторожно, чтобы не повредить ее слишком сильно.

Следующий этап – замачивание. Подготовленные черенки рекомендуется поставить в воду комнатной температуры примерно на 8–24 часа.

РЕКЛАМА

Некоторые садоводы советуют добавлять в воду небольшое количество меда или сахара. Однако научно подтвержденной эффективности такого способа нет, поэтому обычной чистой воды вполне достаточно.

В какую почву сажать ель

Для укоренения черенков понадобится контейнер с дренажными отверстиями и легким, рыхлым субстратом, который хорошо пропускает воздух и не задерживает слишком много воды. Можно использовать смесь торфа с перлитом или крупнозернистым песком. Слишком плотная земля нежелательна, поскольку в ней повышается риск загнивания черенков.

Главные истории дня

Веточки нужно заглубить в субстрат до той части, с которой предварительно убрали хвою. После посадки землю вокруг них следует осторожно уплотнить.

Важно, чтобы черенки прочно держались в почве, но при этом к будущей корневой системе поступало достаточно воздуха.

Где держать черенки зимой

После посадки нужно позаботиться о правильных условиях. Оставлять контейнеры в темном холодном подвале не стоит, ведь для успешного укоренения растениям нужен свет. Лучше всего подойдет прохладное место, защищенное от морозов и с рассеянным естественным освещением. Это может быть светлый застекленный балкон с подходящей температурой или специально оборудованная теплица.

РЕКЛАМА

Чтобы поддерживать повышенную влажность воздуха, черенки можно накрыть прозрачным укрытием. При этом его нужно периодически открывать для проветривания.

Почва должна оставаться умеренно влажной, но не мокрой. Чрезмерный полив и застой воды могут привести к загниванию веточек еще до появления корней.

Когда появятся корни

Выращивание ели из веточки требует терпения. В отличие от многих комнатных растений, хвойные могут формировать корни в течение нескольких месяцев, а иногда и дольше. Поэтому не стоит ожидать заметного роста уже через несколько недель после посадки.

РЕКЛАМА

Со временем на кончиках черенков могут появиться новые почки или молодые побеги. Однако это еще не гарантирует успешного укоренения, поскольку какое-то время веточка способна развиваться благодаря собственным запасам питательных веществ.

Главное – не спешить с пересадкой и не выдергивать черенки из земли для проверки. Так можно повредить молодые корешки, если они уже начали формироваться. Стоит также учитывать, что не все черенки приживаются. Поэтому лучше сразу подготовить несколько веточек, чтобы повысить шансы получить хотя бы один здоровый саженец.

При надлежащем уходе из небольшой веточки со временем может вырасти полноценная ель, которая будет украшать сад много лет.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие украшения на елку будут модными на Новый год 2027.