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Как вырастить дома лавровый лист: важные советы

Елена БылимЕлена Былим
Time to read2 мин
1,4 т.
Как вырастить дома лавровый лист: важные советы
Советы по выращиванию лавра. Источник: unsplash.com/@francepi

Лавр можно выращивать не только в саду, но и в горшке на балконе или дома, чтобы всегда иметь под рукой ароматные листья для приготовления блюд. Растение любит тепло, солнечный свет и хорошо дренированную почву, а в холодных регионах нуждается в зимовке в помещении.

Лавровое дерево растет медленно, однако при надлежащем уходе постепенно становится крепким кустом, с которого можно регулярно собирать урожай, отмечают садоводы. Чтобы получить здоровое растение, важно правильно выбрать место для выращивания, следить за поливом и не спешить со сбором листьев.

Где выращивать лавр и как его посадить

Лавр лучше всего развивается при температуре выше 21°C, поэтому для него стоит выбирать теплое и защищенное место. В регионах с мягким климатом растение можно высаживать в открытый грунт, а в более холодных местностях его лучше держать в контейнере. Лавру требуется не менее шести часов солнечного света в день. Для посадки подойдет почва с хорошим дренажем, обогащенная песком и компостом.

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При посадке в открытый грунт нужно оставить вокруг растения достаточно места для роста. Посадочная яма должна быть такой же глубины, как корневая система, но примерно вдвое шире. Лавр растет медленно, поэтому выращивание из семян требует большого терпения. Растение в контейнере легче перемещать в зависимости от погоды, а для корней стоит выбрать горшок объемом не менее 19 литров.

Как ухаживать за лавром в течение года

Лавр не требует сложного ухода, однако важно правильно его поливать. Воду следует лить у основания растения, когда верхний слой почвы просохнет примерно на 2,5-5 см. Если листья становятся коричневыми, сухими или опадают, это может свидетельствовать о недостатке влаги. Пожелтение листьев, напротив, нередко указывает на чрезмерный полив. Растение в горшке обычно нуждается в воде чаще, чем лавр, высаженный в грунт.

Как вырастить дома лавровый лист: важные советы

Выращивание лавра в домашних условиях. Источник: unsplash.com/@l_v_razvan

Из-за медленного роста лавру не требуется большое количество удобрений, если он растет в открытом грунте. Растения в контейнерах можно периодически подкармливать азотными удобрениями, чтобы поддержать развитие листьев. В регионах с морозными зимами лавр в горшке нужно перенести в помещение на самый холодный период года. В доме его желательно поставить в самое солнечное место. При адаптации к новым условиям растение может сбросить часть листьев, но это не обязательно означает, что оно погибает.

Как собирать и сушить лавровые листья

Лавр растет медленно, поэтому собирать листья нужно умеренно, особенно когда растение еще небольшое. Сначала рекомендуется срезать только один или два листа за раз, чтобы не ослабить куст. Когда он станет больше, можно собирать больше листьев или срезать отдельные ветки. Для сбора урожая стоит использовать чистый секатор.

Чтобы высушить лавровые листья, несколько нижних листьев снимают со стеблей, а веточки собирают в небольшие пучки. Их подвешивают вниз головой в прохладном, сухом и темном месте на две-три недели. Прямой солнечный свет может обесцветить листья и ослабить их аромат. После высушивания листья снимают со стеблей и хранят в герметичной банке до использования.

OBOZ.UA предлагает советы садоводов по подготовке лаванды к зимовке.

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