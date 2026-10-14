Как вырастить лавровое дерево на подоконнике: советы по уходу

Свежий, а не сушеный лавровый лист для любимых первых блюд или мясных блюд можно иметь под рукой круглый год, если посадить дерево в обычном вазоне на подоконнике. Уход за этим растением довольно прост — для активного развития ему нужны рассеянный свет, умеренная влажность и легкая почва.

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Как обеспечить правильные условия для выращивания лавра в качестве комнатного растения, подробно рассказало издание "На пенсии". Узнайте, как избежать основных ошибок.

Где лучше поставить лавр

Лавр обожает солнечный свет, поэтому при выращивании в помещении для него идеально подойдет подоконник или хорошо освещенный уголок с мягкими рассеянными лучами. Для такого выращивания лучше всего приобрести крепкий саженец и пересадить его в небольшой вазон с качественным дренажом на дне.

Тем, кто решил посадить растение во дворе, стоит подобрать открытый и тёплый участок без риска застоя дождевой воды. Поскольку с годами лавр превращается в роскошное раскидистое дерево или пышный куст, ему следует сразу выделить достаточно места.

Какую почву выбрать для лаврового дерева

Для посадки отлично подойдет обычный универсальный субстрат или специальная смесь для съедобных культур. Главное требование к ним — рыхлость и способность свободно пропускать воду. Также обязательно используйте горшки с дренажными отверстиями. Если вода начнёт застаиваться у корней, неизбежно начнётся процесс гниения, из-за которого растение заболеет.

По мере разрастания корневой системы лавр пересаживают в чуть более просторную емкость. Однако избегайте слишком больших горшков "на вырост".

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Как поливать и подкармливать лавр

Лавровый куст одинаково плохо реагирует как на засуху, так и на избыток влаги. Увлажнять почву следует сразу после высыхания ее верхнего слоя, а воду из поддона важно вовремя сливать. А в разгар отопительного сезона из-за сухого воздуха в комнатах полезно систематически опрыскивать крону или ставить горшок на поддон с влажными камешками.

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В течение периода активной вегетации растение подкармливают универсальными жидкими удобрениями примерно раз в месяц-полтора, строго следуя инструкциям. Зимой, когда темпы роста заметно замедляются, подкормку сводят к минимуму, а то и прекращают вовсе.

Когда и как обрезать лавровое дерево

Лавр прекрасно переносит формирование и не требует слишком частой стрижки, однако легкое укорачивание побегов идет ему только на пользу. Формирующую обрезку обычно планируют на конец зимы или первые недели весны, до появления молодых побегов. Во время процедуры полностью удаляют сухие или поврежденные веточки, а здоровые — аккуратно укорачивают. Не стоит обрывать слишком много зелени за раз, ведь листья питают всё растение и обеспечивают его дальнейшее развитие.

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Когда собирать лавровый лист

Срывать свежие листочки для кулинарных экспериментов можно в любое время года, выбирая для этого крепкие и красиво сформированные экземпляры. За один раз можно безопасно срезать не более трети зеленой массы куста, чтобы растение не потеряло жизненные силы.

Сорванные листья используют сразу или заготовляют впрок, высушивая в затененном месте с хорошей циркуляцией воздуха. Готовую пряность лучше всего хранить в герметично закрытой таре вдали от влаги и солнечных лучей.

Проблемы при выращивании

Иногда на кусте могут появляться щитовки или другие мелкие вредители, поэтому листья и побеги рекомендуется время от времени тщательно осматривать. Пораженные ветки сразу срезают, а для борьбы с вредителями подбирают только безопасные препараты, разрешенные для обработки съедобных растений, строго следуя инструкции.

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