Внезапные или плановые отключения электроэнергии часто застают врасплох именно в тот момент, когда нужно быстро привести в порядок помятую одежду перед выходом из дома. К счастью, современный утюг – далеко не единственный способ вернуть вещам опрятный и свежий вид.

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С помощью подручных средств, которые найдутся почти в каждом доме, можно легко разгладить складки на джинсах, трикотаже или даже верхней одежде. OBOZ.UA предлагает семь простых и проверенных способов, которые помогут вам выглядеть безупречно даже при полном отсутствии света.

Без электричества складки на одежде можно разгладить под матрасом, влажным полотенцем или паром. Если горячей воды нет, выручит раствор столового уксуса. При наличии газовой плиты можно нагреть воду в чайнике. А когда вещь нужно надеть сразу, пригодится специальный спрей.

Как разгладить джинсы и трикотаж без нагревания

Для джинсов, спортивных брюк, футболок и домашней одежды подойдет способ с матрасом.

Сверните помятую вещь в рулон и оставьте ее под матрасом на час. Под его весом большинство складок разгладится.

Трикотаж лучше расправить на ровной поверхности. Накройте вещь влажным, хорошо отжатым полотенцем и прижмите ладонями там, где ткань помялась.

Как убрать складки с помощью уксуса или специального спрея

Для домашнего раствора смешайте три части воды и одну часть столового уксуса. Перелейте смесь в распылитель и слегка сбрызните помятые участки.

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После обработки повесьте вещь на свежем воздухе. По мере высыхания ткани складки разгладятся.

Если свет отключают регулярно, можно заранее приобрести спрей для разглаживания складок. Распылите средство с расстояния 25 см от одежды – после этого вещь можно сразу надевать.

Как воспользоваться паром или металлической кастрюлей

Если в квартире есть горячая вода, повесьте пуховик или ветровку в ванной так, чтобы на одежду не попадали брызги. На несколько минут включите в душе самую горячую воду: пар поможет расправить заломы на верхней одежде.

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На газовой плите вскипятите воду в чайнике. Держите смятую часть ткани в 30 см от струи пара, не подставляя под нее руки.

Чистая металлическая кастрюля может заменить утюг. Вскипятите в ней воду, слейте ее и осторожно проведите теплым дном по разложенной вещи. Не задерживайте кастрюлю на одном месте, чтобы не повредить ткань.

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