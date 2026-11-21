Если вы регулярно не чистите решетку духовки, она быстро покрывается несколькими слоями жира. Каждая последующая выпечка лишь затвердевает жир, из-за чего его становится еще труднее удалить.

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Именно в такой момент можно использовать разрыхлитель. Он эффективен и значительно дешевле, чем коммерческие обезжириватели, пишет OBOZ.UA.

Разрыхлитель содержит пищевую соду, которую можно использовать для чистки аналогичным образом, а также лимонную кислоту и муку. Эта смесь отлично действует на засохший жир.

Перед нанесением этой пасты стоит замочить решетку в теплой воде с моющим средством для посуды. Этот раствор размягчает жир и отлично удаляет его. После замачивания решетки в этой ванночке удалите все пригоревшие остатки с помощью пасты из разрыхлителя.

Вы также можете попробовать очистить пригоревший жир на решетке уксусом или лимонным соком. Их кислотная природа эффективна против некоторых минеральных отложений. Я также использую лимонную кислоту против известковых пятен в ванной комнате. Она также может быть эффективна против обугленного жира на решетке.

Чтобы использовать эти средства, вы можете слегка разбавить их водой и распылить на решетку. Оставьте их на несколько минут, затем удалите жир губкой. Наконец, не забудьте промыть решетку под проточной водой.

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