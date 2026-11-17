Аэрогриль – это современный кухонный прибор, который позволяет готовить пищу с помощью быстрой циркуляции горячего воздуха. Блюда, приготовленные в нем, приобретают хрустящую корочку и мягкую середину без необходимости погружать их в большое количество масла.

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У аэрогриля много преимуществ, поэтому он становится все популярнее. Но как удалить старый жир из аэрогриля? Это можно сделать без чистки или использования агрессивных химикатов. Обязательно изучите этот метод, предлагает OBOZ.UA.

Лучше всего регулярно чистить устройство, удаляя накопившийся жир (вытирая его бумажным полотенцем) и промывая отдельные компоненты мягкой губкой и средством для мытья посуды.

Помните, что следует избегать использования агрессивных моющих средств, которые могут повредить пластик и покрытие, а также жестких губок или абразивных губок, которые могут повредить тефлоновое или керамическое покрытие. Некоторые люди моют корзину в посудомоечной машине. Однако помните, что это можно делать только в том случае, если производитель четко разрешает это в инструкции по эксплуатации.

Как удалить старый жир из аэрогриля

Один из самых эффективных способов удалить старый жир и грязь из аэрогриля – смешать горячую воду с моющим средством для посуды и пищевой содой или уксусом. После приготовления удалите скопившийся жир и вылейте приготовленную смесь на корзину. После замачивания в течение нескольких минут грязь начнет отходить сама. После замачивания просто осторожно протрите поверхность мягкой щеткой или губкой.

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Это удалит любые остатки загрязнений без усилий. Если вам не удалось удалить самые стойкие пятна, попробуйте другой способ. Налейте смесь воды, средства для мытья посуды, пищевой соды или уксуса в корзину, закройте прибор и включите его на несколько минут при низкой температуре. Пар не только размягчит загрязнения, но и нейтрализует неприятные запахи.

После того как аэрогриль полностью остынет, протрите его внутреннюю часть влажной тканью из микрофибры.

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