Стиральная машина, кажется, является одним из самых чистых бытовых приборов, поскольку ополаскивает внутреннюю часть несколько раз в неделю. Хотя сам барабан обычно блестит чистотой, остатки моющего средства, осадок и пятна от белья со временем накапливаются в скрытых уголках и щелях.

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Чтобы удалить их, используйте простой раствор воды и лимонной кислоты, который быстро справится с проблемой, пишет OBOZ.UA.

Вам не нужны специальные химикаты, чтобы растворить стойкую грязь внутри стиральной машины. Самая распространенная форма – белый налет, который называется накипью и который в основном состоит из карбоната кальция. Он образуется из растворенных в воде минералов, чаще всего на нагревательных элементах стиральной машины и всех поверхностях, контактирующих с водой.

Кроме того, остатки моющего средства и грязь от стирки создают биопленку. Одна лишь вода не сможет смыть грязь , а игнорирование проблемы приведет к неприятному запаху внутри стиральной машины и со временем даже к повреждению ее механизмов.

Лучший способ растворить отложения – это кислота. Вам не нужны никакие специализированные средства; подойдет обычная лимонная кислота из магазина. Лимонная кислота в гранулах реагирует с карбонатом кальция и растворяет образовавшийся осад. Чтобы средство было эффективным, необходимо приготовить раствор подходящей концентрации.

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Как почистить стиральную машину лимонной кислотой? Пропорции и пошаговая инструкция

Чтобы удалить накипь и освежить стиральную машину, вам понадобится примерно 100-130 г лимонной кислоты. Не добавляйте другие моющие средства, поскольку это может нейтрализовать ее активные ингредиенты.

Опустошите барабан: проверьте, не осталось ли чего-нибудь в отсеке для моющего средства или кондиционера для белья.

Приготовьте раствор и добавьте кислоту: возьмите стакан, насыпьте в него две столовые ложки кислоты, добавьте примерно 100 мл воды и перемешайте. Высыпьте оставшиеся кристаллы непосредственно в пустой контейнер. Равномерно разлейте раствор из стакана в каждый отсек контейнера для порошка.

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Установка программы: Закройте дверцу стиральной машины и установите стандартную программу с минимальной температурой 60 градусов Цельсия. Вода должна быть теплой, чтобы кислота хорошо растворилась. Также отключите цикл отжима или уменьшите его до минимума. Дайте стиральной машине пройти весь цикл без перерыва.

Проверьте стиральную машину: откройте дверцу и проверьте фланец барабана – там могут быть растворенные остатки. Оставьте дверцу и выдвижной ящик приоткрытыми, чтобы все тщательно высохло.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какую температуру установить на стиральной машине, чтобы сэкономить.

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