Существует миф, что шторы должны соответствовать цвету стен, диванов или кресел, но это не совсем так. Это довольно старомодный подход.

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Правда в том, что они не должны конфликтовать, но и не обязательно должны быть одного оттенка. Сегодня дизайнеры ясно дают понять, что важнее последовательность в расположении, а также понимание того, должны ли шторы служить фоном или ярким акцентом в интерьере, пишет OBOZ.UA.

Нет строгого правила, которое диктовало бы, какие шторы должны подходить к комнате. Однако они все же должны к чему-то подходить, поэтому сначала определите, какой элемент интерьера станет для вас точкой отсчета.

Это может быть упомянутая выше стена или ковер, диван или пол. Общее правило заключается в том, что это должен быть самый яркий элемент интерьера, тот, который сразу бросается в глаза.

Если стены насыщенного цвета, можно сочетать их со шторами, но самыми модными будут не идентичные, а на несколько оттенков светлее или темнее. Если стены, например, белые, серые или бежевые (нейтральные), выберите шторы, которые подходят к мебели или ковру. Это создаст цельную атмосферу.

Какой цвет выбрать

Стоит знать основные принципы, по которым дизайнеры интерьеров часто выбирают цвета в квартирах.

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Если белый цвет доминирует на стенах и в интерьере в целом, то особых проблем нет. Можно экспериментировать сколько угодно как в пределах этой палитры, так и с более выразительными цветами, такими как терракотовый, зеленый или темно-синий.

Для серых стен с явно выраженным холодным подтоном лучше выбрать более холодные или приглушенные цвета, такие как приглушенный зеленый или темно-синий. Для более теплых цветов стен, таких как бежевый, лучше выбрать карамельный, темно-коричневый или оливковый.

Выбирая цвет штор для дивана, действуйте тщательно. Если диван яркого оттенка, шторы должны быть более приглушенного тона, чтобы не конфликтовать. Нейтральная мебель позволяет использовать больше цвета. Выбирая шторы в тон деревянному полу, обратите внимание на варианты натуральных оттенков.

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Также помните об освещении. Если комната светлая, темные шторы не должны ее перегружать. Однако в маленьких темных комнатах лучше выбрать более светлые шторы.

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