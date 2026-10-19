Как спасти замиокулькас, если пожелтели листья: простой способ оживить растение

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Еще при нашей с вами жизни мы увидим, как Китай выдвинет территориальные претензии к России. Интервью с КулебойЕще при нашей с вами жизни мы увидим, как Китай выдвинет территориальные претензии к России. Интервью с КулебойРоссия уничтожила крупный дата-центр в Киеве. Иллюстративное фото.Россия уничтожила крупный дата-центр в Киеве: что будет со связью и интернетом"Европа не может позволить себе ждать": в The Telegraph объяснили, как остановить Путина и защитить Украину"Европа не может позволить себе ждать": в The Telegraph объяснили, как остановить Путина и защитить УкраинуУкраинцы с Дією в телефоне могут оформить базовую выплатуУкраинцы с Дією в телефоне могут оформить базовую выплату: какие правилаПутин и Си Цзиньпин"Путин становится все слабее": Кулеба объяснил позицию Китая по поводу войны в УкраинеБудет свежий укроп всю зиму: как выращивать его на подоконникеБудет свежий укроп всю зиму: как выращивать его на подоконникеармия России потериСилы обороны сократили численность армии РФ еще на 2100 оккупантов: данные ГенштабаВ Кремле допустили встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина: говорить могут о войне в Украине – WSJВ Кремле допустили встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина: говорить могут о войне в Украине – WSJДля украинцев в Польше действуют "неприятные" ограниченияДля украинцев в Польше действуют "неприятные" ограничения: кто может столкнуться с проблемами"Редко говорила, что война сделала со мной изнутри": Свитолина объявила о разводе с Монфисом"Редко говорила, что война сделала со мной изнутри": Свитолина объявила о разводе с Монфисом

Как спасти замиокулькас, если пожелтели листья: простой способ оживить растение

OBOZ.UAOBOZ.UA
Time to read2 мин
icon 969
Как спасти замиокулькас, если пожелтели листья: простой способ оживить растение
Как спасти замиокулькас. Источник: Pexels

Замиокулькас считается одним из самых выносливых растений, но он также может желтеть и сбрасывать листья. Проблема чаще всего кроется в горшке.

Чтобы выбрать правильный уход и помочь растению, стоит сначала проверить его корни, пишет OBOZ.UA.

Даже такие морозостойкие растения, как замиокулькас, иногда страдают от болезней. Пожелтение листьев и плохое состояние растения могут свидетельствовать о потребности в витаминах и минералах, но часто это не является проблемой. Желтые листья сигнализируют о том, что растение получило слишком много воды, и его корни находятся в плохом состоянии.

В чём причина

Этот вид растения хорошо справляется с периодическими засухами, накапливая воду в листьях и толстом корневище. Оно может неделями обходиться без единой капли воды, но чрезмерно влажная почва серьезно ему вредит.Слишком частый и обильный полив приводит к гниению корней. Первыми признаками будут желтые листья и мягкие стебли у основания. Чтобы убедиться, что проблема действительно в корнях, выньте растение из горшка и осмотрите его.

Читайте также
Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
icon 7,3 т.
"Каждый месяц съедает салаку на 800 грн": у супругов из Батурина уже 15 лет живёт аист Бужская. Фото и видео
icon 7,3 т.
"Каждый месяц съедает салаку на 800 грн": у супругов из Батурина уже 15 лет живёт аист Бужская. Фото и видео
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
icon 5,4 т.
День сюрпризов и везения в делах: Скорпионы, не торопитесь, а Овны, придержите язык – гороскоп на 19 октября
icon 5,4 т.
День сюрпризов и везения в делах: Скорпионы, не торопитесь, а Овны, придержите язык – гороскоп на 19 октября
Дарья ДуроваДарья Дурова
icon 3,5 т.
"Создавала вязаные куклы": вражеский удар по Запорожью оборвал жизнь талантливой мастерицы. Фото
icon 3,5 т.
"Создавала вязаные куклы": вражеский удар по Запорожью оборвал жизнь талантливой мастерицы. Фото

Если вы увидите мокрую массу с неприятным запахом, это признак того, что вы перелили свой замиокулькас. Теперь придется принять меры, чтобы его спасти.

Как спасти растение

Ситуация не так безнадёжна, как может показаться. Замиокулькас обычно можно спасти, при условии, что растение не находится в критическом состоянии. Начнём со сценария, когда корни в хорошем состоянии и не имеют признаков гниения.

Сначала прекратите полив и слейте из горшка остатки воды. Лучше всего поставить горшок в теплое, светлое место, это ускорит испарение. Желтые листья не подлежат восстановлению, поэтому вы можете срезать их у основания стебля. Полейте снова через несколько дней, убедившись, что почва на дне горшка не влажная.

Теперь настало время для второго, менее оптимистичного сценария. Если после открытия горшка вы увидите гниющие корни, нужно очистить их от старой почвы и тщательно вырезать все гнилые фрагменты. Лучше удалить их заранее, чем оставить гниль, которая будет продолжать распространяться. Очищенные корни и корневище помещают в новую, свежую и сухую почву.

­­После пересадки не поливайте растение несколько дней, а затем слегка увлажните почву. Растение может сбросить несколько листьев, но оно должно постепенно восстановиться.

OBOZ.UA предлагает советы по подкормке замиокулькаса, чтобы он пускал новые побеги.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.

Похожие темы
комнатные растения
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться