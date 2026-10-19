Как спасти замиокулькас, если пожелтели листья: простой способ оживить растение

Замиокулькас считается одним из самых выносливых растений, но он также может желтеть и сбрасывать листья. Проблема чаще всего кроется в горшке.

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Чтобы выбрать правильный уход и помочь растению, стоит сначала проверить его корни, пишет OBOZ.UA.

Даже такие морозостойкие растения, как замиокулькас, иногда страдают от болезней. Пожелтение листьев и плохое состояние растения могут свидетельствовать о потребности в витаминах и минералах, но часто это не является проблемой. Желтые листья сигнализируют о том, что растение получило слишком много воды, и его корни находятся в плохом состоянии.

В чём причина

Этот вид растения хорошо справляется с периодическими засухами, накапливая воду в листьях и толстом корневище. Оно может неделями обходиться без единой капли воды, но чрезмерно влажная почва серьезно ему вредит.Слишком частый и обильный полив приводит к гниению корней. Первыми признаками будут желтые листья и мягкие стебли у основания. Чтобы убедиться, что проблема действительно в корнях, выньте растение из горшка и осмотрите его.

Если вы увидите мокрую массу с неприятным запахом, это признак того, что вы перелили свой замиокулькас. Теперь придется принять меры, чтобы его спасти.

Как спасти растение

Ситуация не так безнадёжна, как может показаться. Замиокулькас обычно можно спасти, при условии, что растение не находится в критическом состоянии. Начнём со сценария, когда корни в хорошем состоянии и не имеют признаков гниения.

Сначала прекратите полив и слейте из горшка остатки воды. Лучше всего поставить горшок в теплое, светлое место, это ускорит испарение. Желтые листья не подлежат восстановлению, поэтому вы можете срезать их у основания стебля. Полейте снова через несколько дней, убедившись, что почва на дне горшка не влажная.

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Теперь настало время для второго, менее оптимистичного сценария. Если после открытия горшка вы увидите гниющие корни, нужно очистить их от старой почвы и тщательно вырезать все гнилые фрагменты. Лучше удалить их заранее, чем оставить гниль, которая будет продолжать распространяться. Очищенные корни и корневище помещают в новую, свежую и сухую почву.

­­После пересадки не поливайте растение несколько дней, а затем слегка увлажните почву. Растение может сбросить несколько листьев, но оно должно постепенно восстановиться.

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