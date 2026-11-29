Сансевиерия – одно из самых неприхотливых комнатных растений, которое хорошо переносит недостаток влаги и не требует особого ухода. Однако даже она может начать терять декоративный вид, если условия выращивания ей не подходят.

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Если кончики листьев сансевиерии коричневеют, а само растение перестало расти, стоит проверить состояние его корневой системы и заменить грунт. Для восстановления растения также предлагают использовать простые домашние средства, пишет Deccoria.

Как восстановить сансевиерию

Появление коричневых кончиков на листьях может свидетельствовать о недостаточном или чрезмерном поливе, повреждении корневой системы или развитии грибковых заболеваний. Прежде всего необходимо осторожно вынуть растение из горшка, очистить корни от остатков земли и осмотреть их. Сухие, поврежденные и подгнившие корни нужно удалить острым продезинфицированным инструментом. Также можно обрезать поврежденные участки листьев.

Издание советует присыпать места срезов молотой корицей, которая обладает определенными противогрибковыми свойствами, а после этого оставить растение в сухом месте.

Еще один предложенный способ – обработка содовым раствором. Однако его эффективность для восстановления сансевиерии недостаточно подтверждена, а чрезмерная концентрация соды может повредить корни. Поэтому безопаснее ограничиться очисткой и удалением пораженных участков.

В какую почву пересадить сансевиерию

Сансевиерия накапливает влагу в своих мясистых листьях, поэтому значительно лучше переносит засуху, чем чрезмерный полив. Застой воды в горшке может привести к загниванию корней и постепенной гибели растения.

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Для пересадки необходимо подготовить легкий и хорошо дренированный субстрат. Издание предлагает смешать:

60% универсального грунта;

30% кокосового волокна;

10% перлита.

Также можно воспользоваться готовым субстратом для кактусов и суккулентов. Важно, чтобы в горшке были дренажные отверстия.

После пересадки сансевиерию стоит поставить в светлое место без прямых солнечных лучей. Если во время процедуры пришлось обрезать корни, с поливом лучше подождать несколько дней.

Как приготовить домашнюю подкормку для сансевиерии

Для восстановления растения после пересадки издание также предлагает использовать рисовую воду с витамином B1.

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Чтобы приготовить домашнюю подкормку, нужно залить три столовые ложки риса 500 мл теплой воды и оставить на час. После этого жидкость процеживают, добавляют три таблетки витамина B1 и разбавляют еще 500 мл воды.

В то же время научных доказательств того, что такая подкормка ускоряет восстановление корневой системы сансевиерии, недостаточно. Кроме того, рисовая вода содержит органические вещества, которые могут способствовать развитию микроорганизмов в почве.

Важнейшими условиями восстановления сансевиерии остаются правильный полив, достаточное освещение и воздухопроницаемый субстрат.

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