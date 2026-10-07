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Как спасти сад от заморозков: есть обязательная процедура

Юлия Потерянко
Юлия Потерянко
Time to read2 мин
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Как спасти сад от заморозков: есть обязательная процедура
До наступления зимы сад нужно тщательно увлажнить. Источник: Unsplash

Многие садоводы убеждены: как только сад сбросил последние листья, а весь урожай убран на хранение, садово-огородный сезон можно считать завершенным. Однако существует один критически важный этап ухода за растениями, пропустив который, вы рискуете здоровьем всех деревьев – предзимний влагозарядный полив.

Как пишет издание VSN, обильное увлажнение почвы, пока она не замерзла, позволяет фруктовым насаждениям и ягодным кустарникам комфортно пережить сильные морозы. К тому же правильная подготовка к зиме помогает деревьям активно начать новый сезон с первым весенним теплом.

Водяной щит для корневой системы

Ключевая цель влагозарядного полива – пропитать почву на всю глубину залегания подземной части растений. У плодовых растений она обычно составляет 60–90 сантиметров. Дело в том, что пересушенная почва промерзает значительно быстрее и глубже, подвергая корни смертельной опасности.

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Зато увлажненная почва обладает высокой теплоемкостью, а значит – гораздо дольше удерживает внутреннее тепло. Благодаря этому подземная часть растения получает надежную защиту от резких перепадов температуры и сильных морозов.

Кроме того, такая процедура спасает садовые растения от обезвоживания зимой. Даже во время зимнего покоя ветви и почки продолжают испарять остатки воды под действием ветра и яркого, ничем не затененного зимнего солнца. А когда вокруг корней все сухо, растению просто неоткуда восполнять эти потери. В результате – вымерзают почки, усыхают молодые побеги, а весной дерево долго не может прийти в себя.

Выбираем подходящий момент

Приступать к поливу стоит во время активной смены листьев. Лучший срок – когда столбики термометров стабильно держатся в пределах +2...+5 °C, но почва еще не успела покрыться коркой от первых заморозков.

Здесь главное – не торопиться. Если вылить воду в слишком теплую погоду, она может спровоцировать ненужные процессы накануне холодов. Однако и затягивать до момента, когда земля уже замерзнет, тоже не следует.

Объемы и нормы полива

Расход воды рассчитывают в зависимости от размеров и возраста насаждений:

  • для молодых деревьев потребуется около 40–50 литров под каждый ствол;
  • для взрослых яблонь, груш и слив, которые уже дают урожай, – от 100 до 150 литров на дерево.

Воду лучше вносить постепенно, в несколько этапов, чтобы она успевала полностью впитаться. Почва под кроной должна хорошо пропитаться вглубь, но при этом не скапливаться в лужи, ведь застой влаги может нанести вред корням так же, как и засуха.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как защитить розы от морозов.

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