Отпугнуть кротов с газона можно попробовать отпугивателями, которые создают колебания в почве или резкими запахами. Если газон еще не заложили, под дерниной можно предусмотреть сетку, которая будет мешать кротам выталкивать землю на поверхность.

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О способах защитить газон без ловушек пишет Wprost. Кроты питаются преимущественно дождевыми червями, личинками насекомых и другими почвенными беспозвоночными, поэтому могут уменьшать численность некоторых из них, в частности личинок майских жуков.

Отпугиватели для газона, на котором уже есть кротовины

Когда крот прокладывает подземные ходы, он выталкивает землю наверх. Из-за этого на газоне появляются холмики, а подрытый дерн может терять устойчивость. Если ходы проходят рядом с клумбой, подкопы угрожают и молодым саженцам.

Если на газоне регулярно появляются новые кротовины, можно попробовать отпугиватель, создающий колебания и звуковые сигналы. Они распространяются через почву и могут побудить крота покинуть участок. Результат зависит от устройства, условий в почве и активности животного.

Уксус и ароматные растения: как их используют

У кротов хорошо развито обоняние, поэтому резкий запах пищевого уксуса может заставить животное обходить обработанное место. Для этого небольшое количество уксуса вливают в кротовину. Запах может распространиться по подземным ходам, но этот домашний способ срабатывает не на каждом участке.

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Не лейте уксус возле корней и на клумбах с чувствительными растениями. Кислая жидкость может навредить растениям и почвенным микроорганизмам, а также изменить свойства почвы. Если кротовина появилась рядом с посадками, лучше испытать способ, для которого не нужно ничего вливать в землю.

В качестве дополнительной защиты некоторые садоводы высаживают бархатцы или чеснок, рассчитывая на их интенсивный запах. Самих этих растений может быть недостаточно, чтобы крот покинул участок.

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Когда стоит укладывать сетку под газон

Сетку от кротов удобнее всего уложить во время обустройства газона. Она создает механическое препятствие: когда крот роет ходы под дерном, ему сложнее вытолкнуть землю наверх и образовать холмик.

На готовом газоне установить такую сетку гораздо хлопотнее. Если вы планируете укладывать новый дерн, эту защиту стоит предусмотреть еще до начала работ.

Также OBOZ.UA писал о натуральных средствах для подкормки газона.