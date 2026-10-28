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Как очистить газовую поверхность до блеска: японский метод

OBOZ.UAOBOZ.UA
Time to read1 мин
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Как очистить газовую поверхность до блеска: японский метод
Как отмыть газовую плиту. Источник: Pexels

Газовая плита используется почти каждый день, поэтому на ней легко накапливаются жир и пригоревшие остатки пищи. Обычно мы лишь протираем ее поверхность, а грязь вокруг конфорок остается, и с каждым приготовлением пищи ее становится все труднее удалить.

Стоит регулярно включать чистку плиты в свой домашний распорядок. Японский метод может помочь справиться с устойчивой грязью, не прибегая к сильным моющим средствам и интенсивному трению, пишет OBOZ.UA.

Конфорки и решетки газовых плит можно очистить без тщательного трения или использования сильных моющих средств. Японский метод использует обычное растительное масло и бумажные полотенца, смоченные теплой водой. Он размягчает жирные пятна, благодаря чему их легче удалить.

Масло помогает размягчить жировые отложения, а влажное бумажное полотенце удерживает грязь в контакте с теплой водой. Однако, если есть старые и сильно пригоревшие остатки, этот метод может лишь облегчить их удаление, поэтому затем потребуется дополнительная очистка.

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Очистить плиту таким способом очень просто. Сначала убедитесь, что плита выключена, а ее элементы полностью остыли. Затем нанесите небольшое количество обычного растительного масла на загрязненные снятые детали горелки, избегая газовых форсунок и отверстий для подачи газа. Можно распределить масло мягкой губкой. Накройте загрязненные детали бумажным полотенцем, смоченным теплой водой, и оставьте примерно на 10-15 минут.

По истечении этого времени снимите полотенце и осторожно протрите грязь мягкой губкой или тканью. Если остатки все еще есть, не прилагайте усилий – при необходимости повторите очистку. Наконец, тщательно удалите остатки жира и загрязнений и полностью высушите детали перед сборкой.

Важно, не лейте масло или воду на газовые форсунки или горелку. Будьте осторожны при чистке плиты, чтобы обеспечить ее правильную работу.

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