Окрашенная одежда во время стирки – частая проблема. Достаточно одной яркой вещи, чтобы светлые ткани потеряли свой первоначальный вид.

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В такой ситуации стоит действовать быстро и воспользоваться простым домашним способом с лавровым листом. Благодаря ему у нас есть шанс спасти любимую одежду, пишет OBOZ.UA.

Если мы заметим, что после стирки наша одежда окрасилась, первым шагом должно стать немедленное отделение ткани, которая могла ее окрасить. Также избегайте сушки в сушильной машине и глажки сразу после того, как достанете одежду из стиральной машины, поскольку под воздействием тепла изменение цвета может закрепиться.

Вместо этого давайте воспользуемся лавровыми листьями, которые могут помочь решить проблему. Достаточно приготовить из них отвар. Для его приготовления не нужно много ингредиентов или специальных приспособлений.

Достаточно всего нескольких сушеных лавровых листьев, которые нужно положить в кастрюлю с водой. Все кипятят несколько минут, чтобы листья могли высвободить содержащиеся в них вещества. Затем кастрюлю оставляют остывать, а готовую жидкость процеживают, удаляя остатки листьев.

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Когда отвар достигнет комнатной температуры, в него можно погрузить окрашенную одежду. Одежду нужно полностью покрыть жидкостью и оставить в ней на несколько часов.

После замачивания выньте ткань, осторожно отожмите ее, а затем снова постирайте, используя моющее средство, подходящее для данного типа материала. Перед применением этого метода рекомендуется проверить рекомендации производителя по уходу за одеждой и провести тест на малозаметном участке материала.

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