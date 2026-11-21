Очки чаще запотевают осенью и зимой. Это связано с разницей температур между помещением и улицей. Есть хитрый способ решить эту проблему – использовать пену для бритья.

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Шарика размером с лесной орех достаточно, чтобы избавиться от запотевания линз, пишет OBOZ.UA.

Хороший способ уменьшить запотевание – использовать обычную пену для бритья. Этот продукт содержит поверхностно-активные вещества. Они оставляют на линзе тонкую пленку , которая уменьшает поверхностное натяжение воды и препятствует конденсации водяного пара в мелкие капли, затуманивающие зрение.

Однако с этим методом следует быть осторожным. Некоторые очки для коррекции зрения оснащены специальными защитными, антибликовыми или гидрофобными покрытиями. Пена может повредить эти поверхности, поэтому лучше заранее проверить рекомендации для конкретных линз. Производители иногда рекомендуют специальные средства против запотевания, такие как жидкости или гели.

Перед использованием пены для бритья тщательно очистите очки. Затем нанесите небольшое количество средства, размером примерно с лесной орех, на мягкую ткань. С помощью ткани распределите пену по всей поверхности линз. Удалите излишки и отполируйте линзы.

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Эффект, достигнутый с помощью пены, кратковременный и требует повторного нанесения. Покрытие против запотевания держится от нескольких часов до максимум двух дней. Это зависит от того, как часто вы чистите очки и как вы ими пользуетесь. Частое прикосновение к линзам или хранение очков в футляре приведет к более быстрому износу слоя пены.

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