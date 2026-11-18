Неправильно подобранная длина штор или портьер может испортить даже самый красивый интерьер. Драпировочная ткань не только выглядит плохо, но и может мешать в повседневном использовании.

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Однако это не значит, что вам нужно немедленно обращаться к швее. Есть простой способ самостоятельно отрегулировать длину штор, пишет OBOZ.UA.

Вместо иглы и нитки вам понадобятся утюг и термоклеевая лента. Ее можно найти в галантерейных магазинах или интернет-магазинах. Тепло утюга скрепляет клей на ленте с двумя слоями ткани, позволяя подшить материал без видимых швов.

В результате нижний край шторы или драпировки выглядит красиво и аккуратно, а сама ткань становится короче. Нам даже не нужно ее разрезать – просто сложите ткань наизнанку с помощью ленты.

Однако важно проверить рекомендации производителя для вашей конкретной ткани, поскольку этот метод может оказаться подходящим не во всех случаях.

Первым шагом в укорачивании штор или портьер является их тщательное измерение. Лучше всего делать это после того, как ткань повесили на карниз, чтобы вы могли четко видеть, как она прилегает к полу.

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Далее готовим утюг, портновский мел, рулетку, ножницы и клеевую ленту. После того как повесим ткань на карниз, мелом отмечаем, где должны заканчиваться шторы. Затем снимаем шторы и раскладываем их на ровной поверхности, тщательно отмечая линию подгиба.

Загните лишнюю ткань наизнанку, регулируя ширину подгиба в соответствии с типом ткани и желаемым эффектом. Поместите термоклеевую ленту между двумя слоями ткани.

Прикладываем утюг и держим его в течение времени, указанного в инструкции к ленте на упаковке. Повторяем этот процесс по всей ширине шторы и ждем, пока материал полностью остынет. Затем можно повесить наши укороченные шторы или портьеры и наслаждаться красивым, аккуратным интерьером.

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