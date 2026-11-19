Зимой рододендрон может пострадать не только от сильных морозов. Сухие ветры, лишающие влаги его вечнозеленые листья, а также солнечный свет могут представлять серьезную угрозу.

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К счастью, нет необходимости сразу укутывать весь куст агротекстилем. Иногда достаточно нескольких шагов по уходу, чтобы сохранить его в безопасности до весны, пишет OBOZ.UA.

У рододендронов поверхностные корни, чувствительные к морозам. Им нужен надлежащий уход, чтобы растение благополучно дожило до весны. Поэтому осенью стоит защитить корневую систему мульчей. Вокруг куста хорошо разложить сосновую кору, хвою или древесную щепу.

Слой должен быть толщиной около 5-8 см, чтобы предотвратить охлаждение почвы, помочь сохранить влагу и защитить корни от перепадов температуры. Сосновая кора особенно эффективна, поскольку она также подходит для кислой почвы, которая необходима рододендронам. Стоит оставить несколько сантиметров свободного пространства вокруг основания побегов, чтобы предотвратить накопление лишней влаги.

Полив не менее важен. До наступления зимы почва вокруг рододендрона должна быть достаточно влажной. Как только земля замерзает, корни не могут поглощать воду, а ветер ускоряет высыхание растения.

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Поздней осенью, но до наступления сильных, устойчивых морозов важно тщательно полить кустарник, если почва сухая. Цель не в регулярном поливе, а в том, чтобы полностью восполнить запасы воды.

Лучше всего поливать постепенно, позволяя воде впитываться в почву, а не стекать. Однако не переусердствуйте, поскольку это может привести к застою воды, что вредно для рододендронов.

Вопрос о том, нужно ли укрывать рододендрон на зиму, не так прост: все зависит от сорта, возраста кустарника и места, где он растет. Не всем рододендронам нужна зимняя защита. Более старые, хорошо укоренившиеся кустарники, растущие в защищенных местах, и морозостойкие сорта часто могут обойтись без укрытия листьями.

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Однако молодые растения, которые недавно посадили, те, что растут в горшках, или кусты, растущие в ветреных местах, требуют большего внимания. К этим угрозам относятся не только заморозки, но и холодные ветры и яркий солнечный свет, которые могут высушить листья.

OBOZ.UA ранее писал о садовых цветах, которым нужна защита от заморозков.

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