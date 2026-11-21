Во время отключений электроэнергии из-за российских атак привычные бытовые дела могут превратиться для украинцев и украинок в настоящее испытание. В частности, если вы привыкли сушить волосы феном, придется искать альтернативные способы, чтобы не выходить из дома с мокрой головой в зимний холод.

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К счастью, высушить волосы можно и без электроприборов. Для этого вам понадобятся обычные вещи, которые, скорее всего, уже есть дома: полотенце, хлопковая футболка и расческа. Главное – правильно убрать лишнюю влагу и не повредить пряди во время сушки. OBOZ.UA собрал все ключевые рекомендации.

Что вам понадобится

Если включить фен нет возможности, придется заменить его другими помощниками. Ваша задача – убрать как можно больше воды с шевелюры, не повредив при этом волосы. Вот что нужно иметь под рукой.

Сухое полотенце, а лучше не одно – им вы будете промокать мокрые волосы. Чем они длиннее и гуще, тем больше полотенец может понадобиться.

– им вы будете промокать мокрые волосы. Чем они длиннее и гуще, тем больше полотенец может понадобиться. Полотенце из микрофибры – лучше иметь такое под рукой. Оно придет на помощь привычному хлопковому, но при этом не только хорошо впитает влагу, но и создаст меньше трения, чем обычное махровое полотенце.

– лучше иметь такое под рукой. Оно придет на помощь привычному хлопковому, но при этом не только хорошо впитает влагу, но и создаст меньше трения, чем обычное махровое полотенце. Чистая хлопковая футболка – может стать альтернативой полотенцу из микрофибры. Особенно пригодится, если у вас кудрявые или волнистые волосы.

– может стать альтернативой полотенцу из микрофибры. Особенно пригодится, если у вас кудрявые или волнистые волосы. Расческа с широкими зубьями – поможет осторожно распутать пряди, не повреждая их.

– поможет осторожно распутать пряди, не повреждая их. Несмываемый кондиционер или средство для укладки – при необходимости воспользуйтесь им, чтобы облегчить расчесывание, уменьшить пушистость и сформировать прическу.

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Как правильно сушить волосы без фена

Уберите лишнюю воду руками. После мытья осторожно проведите ладонями по длине волос от корней до кончиков, слегка сжимая пряди. Не выкручивайте их и не выжимайте с силой: мокрые волосы легко растягиваются и ломаются.

Промокните волосы полотенцем, а не растирайте их. Накройте голову полотенцем из микрофибры или хлопковой футболкой, мягко прижимая ткань к прядям. Уделите внимание и корням, и длине. Не трите голову энергичными движениями и не скручивайте волосы в тугой жгут.

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Оставьте полотенце на голове на 10–15 минут. Можно сделать свободный тюрбан, чтобы ткань постепенно впитала часть влаги. Если у вас очень длинные или густые волосы, после этого повторите процедуру с еще одним сухим полотенцем.

Осторожно расчешите пряди.Воспользуйтесь расческой с широкими зубьями. Начинайте с кончиков и постепенно продвигайтесь к корням, чтобы не тянуть и не обрывать спутанные волосы. Если у вас кудри, расчесывать их удобнее еще во время мытья, пока на волосах есть кондиционер.

Дайте волосам высохнуть естественным способом. После того как вы максимально уберете лишнюю влагу, оставьте волосы распущенными. Не нужно постоянно перебирать пряди руками, расчесывать их или переворачивать голову – это может усилить пушистость и нарушить форму локонов. Просто дайте законам природы сделать свое дело.

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Способы высушить волосы без фена

Тюрбан из микрофибры. После мытья осторожно промокните волосы полотенцем, а затем заверните их в специальное полотенце-тюрбан на 10-15 минут. Оно впитает значительную часть влаги, поэтому позже пряди высохнут быстрее. Не затягивайте ткань слишком туго и не скручивайте волосы – это может их повредить.

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Сушка с помощью хлопковой футболки. Если у вас нет специального полотенца, воспользуйтесь обычной чистой футболкой. Ею можно промокнуть волосы или свободно завернуть их тюрбаном. Мягкая ткань уменьшает трение и помогает избежать излишней пушистости.

Плоппинг. Этот метод особенно хорошо подходит для кудрявых и волнистых волос. Разложите футболку на ровной поверхности, наклоните голову и аккуратно опустите волосы на ткань так, чтобы локоны естественно собрались на макушке. Затем оберните голову футболкой и завяжите ее концы. Оставьте такую повязку примерно на 15-30 минут. Этот способ поможет убрать лишнюю влагу, сохранить форму завитков и уменьшить пушистость.

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Естественная сушка с доступом воздуха. Если волосы уже немного подсохли после полотенца, просто оставьте их распущенными в теплом помещении. Время от времени можете осторожно разделять пряди пальцами, чтобы воздух лучше циркулировал между ними, но не делайте этого часто. Если у вас есть заряженный аккумуляторный вентилятор, воспользуйтесь им, но не направляйте сильный поток воздуха непосредственно на голову.

Чего не стоит делать

Во время сушки волос без фена можно допустить несколько ошибок, которые негативно скажутся на их состоянии. Вот чего точно не стоит делать, чтобы не навредить своей шевелюре.

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Не растирайте волосы полотенцем. Из-за трения мокрые пряди повреждаются, становятся ломкими и начинают пушиться. Вместо этого осторожно промокайте их мягкой тканью.

Из-за трения мокрые пряди повреждаются, становятся ломкими и начинают пушиться. Вместо этого осторожно промокайте их мягкой тканью. Не выкручивайте волосы. Сильное скручивание создает лишнюю нагрузку на пряди и может привести к ломкости.

Сильное скручивание создает лишнюю нагрузку на пряди и может привести к ломкости. Не расчесывайте волосы с силой. Если они запутались, осторожно разделите пряди пальцами или воспользуйтесь расческой с широкими зубьями.

Если они запутались, осторожно разделите пряди пальцами или воспользуйтесь расческой с широкими зубьями. Не сушите волосы слишком близко к обогревателю или батарее. И нтенсивный горячий воздух может пересушить пряди, а неравномерный нагрев не заменит правильной сушки.

нтенсивный горячий воздух может пересушить пряди, а неравномерный нагрев не заменит правильной сушки. Не сушите волосы над газовой плитой. Открытый огонь может опалить волосы и обжечь вас.

Открытый огонь может опалить волосы и обжечь вас. Не ложитесь спать с мокрой головой. За ночь волосы будут тереться о подушку, а влажные пряди останутся уязвимыми к повреждениям. Лучше помойте голову заранее, чтобы она успела полностью высохнуть до сна.

Помните, что естественная сушка может занять несколько часов, особенно если у вас длинные и густые волосы. Поэтому во время отключений света лучше мыть голову заранее – тогда у вас будет достаточно времени, чтобы высушить ее до выхода из дома или до сна.

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