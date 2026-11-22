Во время длительных отключений электричества обычная стирка и сушка вещей, которые мы доверяем машинам, превращается в большую и непростую многоэтапную задачу. Особенно осенью, когда и в помещениях, и на улице может быть одинаково холодно и сыро, особенно когда отключают еще и отопление.

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Тем не менее стирать и сушить вещи все равно нужно. О том, как сделать так, чтобы одежда и домашний текстиль высыхали и при этом не имели неприятного запаха или, что хуже, следов плесени, рассказало издание sud.ua.

Почему белье медленно высыхает в холодном помещении

На то, как быстро сохнет одежда, влияют несколько факторов: температура, влажность воздуха, его движение вокруг ткани и количество воды, оставшейся после стирки. При низкой температуре влага из ткани испаряется медленнее. Если же воздух в комнате уже насыщен водяным паром, сушка затягивается еще больше. Без регулярного проветривания влага накапливается в доме, а на холодных окнах и стенах может появляться конденсат, провоцирующий развитие плесени.

Итак, просто развесить мокрую одежду недостаточно. Чтобы она быстрее высохла, нужно сначала удалить из ткани как можно больше воды, обеспечить циркуляцию воздуха и позаботиться об отводе лишней влаги из комнаты.

Как высушить одежду без электричества и отопления

Если после стирки белье остается мокрым, можно воспользоваться несколькими несложными приемами. Для этого не нужны ни электричество, ни специальные устройства.

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Тщательно отожмите воду. Если вы стирали вручную, постарайтесь удалить из одежды как можно больше влаги. Прочные хлопчатобумажные и другие плотные ткани можно отжимать сильнее, если это не противоречит рекомендациям производителя. А вот шерстяные и деликатные изделия не стоит скручивать с чрезмерным усилием – так они могут потерять форму.

Если вы стирали вручную, постарайтесь удалить из одежды как можно больше влаги. Прочные хлопчатобумажные и другие плотные ткани можно отжимать сильнее, если это не противоречит рекомендациям производителя. А вот шерстяные и деликатные изделия не стоит скручивать с чрезмерным усилием – так они могут потерять форму. Возьмите сухое махровое полотенце. Этот способ особенно удобен для небольших вещей, которые нельзя сильно выкручивать. Положите одежду на полотенце, скрутите его вместе с тканью в рулон и слегка прижмите. Полотенце впитает часть воды. Если вещь все еще влажная, повторите процедуру, используя другое сухое полотенце. Не забудьте потом высушить и те полотенца, которые использовали для отжима.

Этот способ особенно удобен для небольших вещей, которые нельзя сильно выкручивать. Положите одежду на полотенце, скрутите его вместе с тканью в рулон и слегка прижмите. Полотенце впитает часть воды. Если вещь все еще влажная, повторите процедуру, используя другое сухое полотенце. Не забудьте потом высушить и те полотенца, которые использовали для отжима. Не развешивайте белье слишком плотно. На сушилке между вещами должны оставаться промежутки, чтобы воздух свободно проходил между ними. Если одежда висит вплотную или сложена в несколько слоев, внутренние части будут дольше оставаться мокрыми.

На сушилке между вещами должны оставаться промежутки, чтобы воздух свободно проходил между ними. Если одежда висит вплотную или сложена в несколько слоев, внутренние части будут дольше оставаться мокрыми. Размещайте легкую одежду на плечиках. Рубашки, футболки и тонкие кофты удобно сушить на отдельных вешалках, оставляя между ними расстояние. Так воздух будет циркулировать с обеих сторон ткани. Однако тяжелые мокрые трикотажные вещи, в частности свитера, лучше раскладывать горизонтально, особенно если этого требует инструкция на этикетке. Иначе под собственным весом они могут растянуться.

Рубашки, футболки и тонкие кофты удобно сушить на отдельных вешалках, оставляя между ними расстояние. Так воздух будет циркулировать с обеих сторон ткани. Однако тяжелые мокрые трикотажные вещи, в частности свитера, лучше раскладывать горизонтально, особенно если этого требует инструкция на этикетке. Иначе под собственным весом они могут растянуться. Расправляйте карманы, рукава и другие плотные части. Джинсы, спортивные брюки и вещи с капюшонами высыхают неравномерно. Чтобы ускорить процесс, расправьте карманы и капюшоны, а если есть возможность – выверните их наружу. Так воздух будет лучше проникать к влажным участкам.

Джинсы, спортивные брюки и вещи с капюшонами высыхают неравномерно. Чтобы ускорить процесс, расправьте карманы и капюшоны, а если есть возможность – выверните их наружу. Так воздух будет лучше проникать к влажным участкам. Время от времени меняйте положение вещей. Если одна сторона одежды остается мокрой, переверните ее или повесьте иначе. Особенно это актуально для полотенец, джинсов и постельного белья, которые могут касаться перекладин сушилки или свисать сложенными.

Если одна сторона одежды остается мокрой, переверните ее или повесьте иначе. Особенно это актуально для полотенец, джинсов и постельного белья, которые могут касаться перекладин сушилки или свисать сложенными. Ищите место с дневным светом и доступом воздуха. Если в комнате есть солнечный участок, поставьте там сушилку, но не придвигайте ее вплотную к окну. В сухую и ветреную погоду белье можно вынести на балкон, защищенный от осадков. Даже прохладный воздух способствует высыханию ткани, хотя при низкой температуре на это понадобится больше времени.

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Стоит учитывать, что ни один из этих приемов не обеспечивает гарантированного высыхания за определенное количество часов. Все зависит от материала, температуры и влажности в помещении.

Где сушить вещи, если квартира холодная

Для сушки лучше всего подойдет комната, которую можно регулярно проветривать и где нет признаков повышенной влажности. Не ставьте сушилку вплотную к холодным наружным стенам, в тесные углы или между мебелью. Вокруг нее должно быть достаточно свободного пространства, чтобы воздух мог циркулировать.

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Если в доме есть отдельная комната с окном, можно разместить белье там. Периодически проветривайте помещение, а дверь держите закрытой, чтобы влага не распространялась по всей квартире.

В то же время холодная и сырая комната – не лучшее место для сушки. В таких условиях одежда может оставаться мокрой очень долго, а на поверхностях с высокой вероятностью будет образовываться конденсат.

Большие объемы белья желательно не сушить в спальне, особенно ночью. Когда окна закрыты, а люди долго находятся в комнате, влажность там может дополнительно повышаться.

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Стоит ли проветривать холодную квартиру

Да. Даже зимой необходимо регулярно проветривать помещение, однако важно не допускать его чрезмерного охлаждения. Пока мокрые вещи сохнут в закрытой комнате, вода постепенно испаряется и попадает в воздух. Если не выпускать эту влагу наружу, на окнах и других холодных поверхностях будет скапливаться конденсат.

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Немецкая организация по защите прав потребителей Verbraucherzentrale советует проветривать жилье коротко, но интенсивно – широко открывать окна. Зимой, особенно в сильный мороз или при ветре, для этого может хватить 3-5 минут. Осенью продолжительность проветривания зависит от температуры на улице, силы ветра и особенностей помещения.

Не рекомендуется надолго оставлять окно в откинутом положении, когда на улице холодно. Из-за этого могут охлаждаться стены и откосы, что повышает вероятность появления конденсата. Также нужно учитывать разницу между влажностью в доме и на улице: эффективность проветривания зависит от фактического содержания водяного пара в воздухе по обе стороны окна. Если отопление совсем не работает, слишком частое и длительное проветривание еще больше снизит температуру в комнате и может замедлить сушку.

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Как не допустить появления плесени из-за сушки белья

Избыточная влага в помещении создает благоприятные условия для развития плесени. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) советует поддерживать относительную влажность в жилье на уровне ниже 60%. Оптимальным считается диапазон 30-50%.

Однако в холодной квартире риск появления плесени определяется не только общим показателем влажности воздуха. На недостаточно утепленных стенах и в холодных углах влажность непосредственно у поверхности может быть намного выше.

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Следить за условиями в доме поможет обычный термогигрометр – устройство, которое измеряет температуру и относительную влажность воздуха. Многие такие приборы работают от батареек, поэтому остаются полезными и во время отключений электричества.

Если на окнах постоянно собирается вода, а в углах комнат или за мебелью ощущается сырость, стоит уменьшить количество влаги в помещении и позаботиться о лучшей вентиляции. А воду, скопившуюся на стеклах и подоконниках, нужно вытирать. Но это не решает саму проблему. Если причиной появления плесени стали протечки, промерзание стен или неисправная вентиляция, необходимо устранить именно эти недостатки.

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Чего нельзя делать, когда сушите одежду

Во время отключений электричества может возникнуть соблазн использовать для сушки вещей любой доступный источник тепла. Однако некоторые такие решения угрожают здоровью и безопасности.

Не сушите одежду над газовой плитой и не пытайтесь обогревать ею квартиру. Это может привести к пожару, а неправильное использование газового оборудования также грозит отравлением угарным газом.

Не накрывайте мокрым бельем электрические обогреватели. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что сушка одежды непосредственно на таких приборах может привести к возгоранию.

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Держите вещи подальше от открытого огня. Не развешивайте их возле свечей, печей и каминов. Не лучшая идея – сушить белье непосредственно на горячих радиаторах: это может препятствовать нормальной теплоотдаче и способствовать накоплению конденсата.

Не оставляйте мокрую одежду скомканной или в закрытом пространстве. Если сложить ее в кучу, корзину или шкаф, доступ воздуха будет ограничен, поэтому вещи будут сохнуть медленнее. Если они долго остаются влажными, может появиться затхлый запах.

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Что делать после восстановления электроснабжения

Если после ручной стирки одежда все еще мокрая, по возможности запустите в стиральной машине дополнительный цикл отжима. Перед этим проверьте, подходит ли он для конкретного типа ткани и не противоречит ли рекомендациям производителя. В первую очередь дополнительный отжим пригодится для полотенец, джинсов и плотного хлопкового белья. Чем меньше воды останется в ткани после стирки, тем быстрее она высохнет.

При наличии электрического осушителя воздуха его можно включить в комнате, где развешана одежда, соблюдая инструкцию к прибору. Он будет собирать часть влаги из воздуха. Ускорить высыхание также поможет вентилятор: благодаря движению воздуха влага из ткани будет испаряться быстрее. Однако стоит иметь в виду, что сам вентилятор не удаляет водяной пар из помещения.

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Если электричество надолго отключают, обычный вентилятор можно заменить компактной аккумуляторной моделью. Однако даже с ней важно регулярно проветривать комнату и выводить лишнюю влагу наружу.

Как проверить, полностью ли высохла одежда

Прежде чем убирать выстиранные вещи в шкаф, проверьте не только внешние части ткани, но и места, где влага задерживается дольше всего. У джинсов это пояс и карманы, у худи – капюшон и манжеты, у полотенец – складки и участки, где ткань образует несколько слоев.

Если на ощупь одежда еще влажная, оставьте ее досыхать. Недосушенные вещи нельзя складывать в закрытый шкаф.

Когда белье уже приобрело стойкий затхлый запах, одной просушки может быть недостаточно. Как только появится возможность нормально постирать его, сделайте это повторно, следуя рекомендациям на этикетке, а затем тщательно высушите.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как уменьшить холод от окон, когда нет отопления.