Как испечь вкусный хлеб с хрустящей корочкой без замешивания: рецепт для занятых людей
Домашний хлеб имеет прекрасный вкус и аромат, но мало у кого есть время его приготовить. Весь процесс можно сократить, выпекая хлеб без замешивания.
Вы можете приготовить его всего из нескольких ингредиентов, а затем сложить тесто втрое, чтобы получить две небольшие продолговатые буханки с хрустящей корочкой и мягкой серединой, пишет OBOZ.UA.
Секрет всего процесса заключается в добавлении большого количества воды к муке, из-за чего тесто сначала получается очень рыхлым и липким. Однако с каждым складыванием оно будет становиться эластичным.
Складывать тесто несложно. Делайте это мокрыми руками, прямо в миске. Просто возьмитесь за один край, осторожно потяните его вверх, затем сложите к центру и повторите то же самое с остальных трех сторон. Один такой подход равен одному складыванию. Выполните три таких подхода, оставляя примерно 30 минут между каждым из них.
Ингредиенты
- 400 г пшеничной хлебопекарной муки (тип 750),
- 320 мл воды,
- 22 мл оливкового масла,
- 5 г быстродействующих дрожжей,
- 8 г соли,
- мука для посыпания столешницы.
Как приготовить хлеб без замешивания в мультиварке
- Положите муку, быстрорастворимые дрожжи и соль в большую миску. Добавьте оливковое масло и 300 мл воды. Перемешайте все ложкой, медленно добавляя оставшуюся воду. Получившееся тесто должно быть липким и мягким. Накройте миску крышкой и оставьте на 30 минут.
- По истечении этого времени смочите руки водой и впервые начните складывать тесто. Для этого возьмите один из краев, растяните его вверх и сложите посередине. Повторите с остальными краями. Закончив, снова накройте миску и оставьте тесто еще на 30 минут. Когда время истечет, повторите складывание таким же образом. Накройте тесто и оставьте его еще на полчаса, затем сложите его в третий раз.
- После того как вы сложите тесто в третий раз, снова накройте миску крышкой и оставьте его подниматься при комнатной температуре, пока оно не увеличится вдвое. Скорость этого процесса зависит от комнатной температуры. Это может занять примерно 45-90 минут.
- Слегка присыпьте столешницу мукой, затем осторожно переложите на нее поднявшееся тесто. Слегка присыпьте верх мукой, затем разделите тесто пополам. Осторожно растяните каждую половину, чтобы сформировать продолговатую буханку.
- Застелите противень пергаментной бумагой и выложите на него буханки, оставляя между ними достаточно места, чтобы они могли подняться во время выпекания. Затем накройте их полотенцем и оставьте подниматься примерно на 20 минут.
- Тем временем разогрейте духовку (без противня с хлебом) до 230 градусов Цельсия. Поставьте металлическую емкость с горячей водой на нижнюю полку. Включите духовку на верхний/нижний нагрев. Образующийся пар замедлит высыхание поверхности теста. Во время выпекания она станет хрустящей, а хлеб продолжит подниматься.
- Через 20 минут поставьте противень с хлебом в духовку. Выпекайте 15-20 минут или пока корочка не станет золотисто-коричневой. При необходимости можно добавить еще несколько минут. По истечении времени выньте хлеб из духовки и поставьте его на решетку для охлаждения.
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