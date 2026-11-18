Домашний хлеб имеет прекрасный вкус и аромат, но мало у кого есть время его приготовить. Весь процесс можно сократить, выпекая хлеб без замешивания.

Видео дня

Вы можете приготовить его всего из нескольких ингредиентов, а затем сложить тесто втрое, чтобы получить две небольшие продолговатые буханки с хрустящей корочкой и мягкой серединой, пишет OBOZ.UA.

Секрет всего процесса заключается в добавлении большого количества воды к муке, из-за чего тесто сначала получается очень рыхлым и липким. Однако с каждым складыванием оно будет становиться эластичным.

Складывать тесто несложно. Делайте это мокрыми руками, прямо в миске. Просто возьмитесь за один край, осторожно потяните его вверх, затем сложите к центру и повторите то же самое с остальных трех сторон. Один такой подход равен одному складыванию. Выполните три таких подхода, оставляя примерно 30 минут между каждым из них.

Ингредиенты

400 г пшеничной хлебопекарной муки (тип 750),

320 мл воды,

22 мл оливкового масла,

5 г быстродействующих дрожжей,

8 г соли,

мука для посыпания столешницы.

Как приготовить хлеб без замешивания в мультиварке

Положите муку, быстрорастворимые дрожжи и соль в большую миску. Добавьте оливковое масло и 300 мл воды. Перемешайте все ложкой, медленно добавляя оставшуюся воду. Получившееся тесто должно быть липким и мягким. Накройте миску крышкой и оставьте на 30 минут. По истечении этого времени смочите руки водой и впервые начните складывать тесто. Для этого возьмите один из краев, растяните его вверх и сложите посередине. Повторите с остальными краями. Закончив, снова накройте миску и оставьте тесто еще на 30 минут. Когда время истечет, повторите складывание таким же образом. Накройте тесто и оставьте его еще на полчаса, затем сложите его в третий раз. После того как вы сложите тесто в третий раз, снова накройте миску крышкой и оставьте его подниматься при комнатной температуре, пока оно не увеличится вдвое. Скорость этого процесса зависит от комнатной температуры. Это может занять примерно 45-90 минут. Слегка присыпьте столешницу мукой, затем осторожно переложите на нее поднявшееся тесто. Слегка присыпьте верх мукой, затем разделите тесто пополам. Осторожно растяните каждую половину, чтобы сформировать продолговатую буханку. Застелите противень пергаментной бумагой и выложите на него буханки, оставляя между ними достаточно места, чтобы они могли подняться во время выпекания. Затем накройте их полотенцем и оставьте подниматься примерно на 20 минут. Тем временем разогрейте духовку (без противня с хлебом) до 230 градусов Цельсия. Поставьте металлическую емкость с горячей водой на нижнюю полку. Включите духовку на верхний/нижний нагрев. Образующийся пар замедлит высыхание поверхности теста. Во время выпекания она станет хрустящей, а хлеб продолжит подниматься. Через 20 минут поставьте противень с хлебом в духовку. Выпекайте 15-20 минут или пока корочка не станет золотисто-коричневой. При необходимости можно добавить еще несколько минут. По истечении времени выньте хлеб из духовки и поставьте его на решетку для охлаждения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что сделать, чтобы хлеб долго не черствел.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.