Как жарить рыбу, чтобы она не прилипала к сковороде: мамин лайфхак, который всегда работает

Жарка рыбы может стать настоящим испытанием. Филе часто прилипает к сковороде, подгорает или разваливается при переворачивании, что затрудняет получение идеального результата.

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Однако оказывается, что один простой трюк поможет избежать этих проблем. Узнайте, как использовать для этого пергаментную бумагу, советует OBOZ.UA.

Этот метод обеспечит идеальную обжарку вашей рыбы, значительно облегчив весь процесс и сделав его гораздо приятнее. Эффективность этого метода заключается в том, что бумага для выпечки отделяет филе от горячей сковороды, не давая рыбе прилипать и обеспечивая равномерное распределение тепла.

Чтобы воспользоваться этим методом, просто вырежьте бумагу по размеру дна сковороды, убедившись, что она не свисает с краев и не находится над конфоркой. Затем разогрейте сухую сковороду на среднем огне. Положите бумагу на разогретую сковороду и разровняйте ее лопаткой, чтобы она лежала ровно.

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Следующий шаг – промокнуть влажное филе бумажными полотенцами и приправить. Жарьте его на бумаге, затем через несколько минут переверните и жарьте с другой стороны. После окончания жарки рыба легко отделится от бумаги, и ее можно будет переложить на тарелку.

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