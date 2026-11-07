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Как жарить рыбу, чтобы она не прилипала к сковороде: мамин лайфхак, который всегда работает

OBOZ.UAOBOZ.UA
Time to read1 мин
768
Как жарить рыбу, чтобы она не прилипала к сковороде: мамин лайфхак, который всегда работает
Как легко пожарить рыбу. Источник: Pexels

Жарка рыбы может стать настоящим испытанием. Филе часто прилипает к сковороде, подгорает или разваливается при переворачивании, что затрудняет получение идеального результата.

Однако оказывается, что один простой трюк поможет избежать этих проблем. Узнайте, как использовать для этого пергаментную бумагу, советует OBOZ.UA.

Этот метод обеспечит идеальную обжарку вашей рыбы, значительно облегчив весь процесс и сделав его гораздо приятнее. Эффективность этого метода заключается в том, что бумага для выпечки отделяет филе от горячей сковороды, не давая рыбе прилипать и обеспечивая равномерное распределение тепла.

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Как жарить рыбу, чтобы она не прилипала к сковороде: мамин лайфхак, который всегда работает

Как жарить рыбу. Источник: Pexels

Чтобы воспользоваться этим методом, просто вырежьте бумагу по размеру дна сковороды, убедившись, что она не свисает с краев и не находится над конфоркой. Затем разогрейте сухую сковороду на среднем огне. Положите бумагу на разогретую сковороду и разровняйте ее лопаткой, чтобы она лежала ровно.

Следующий шаг – промокнуть влажное филе бумажными полотенцами и приправить. Жарьте его на бумаге, затем через несколько минут переверните и жарьте с другой стороны. После окончания жарки рыба легко отделится от бумаги, и ее можно будет переложить на тарелку.

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