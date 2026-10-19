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Как Slot City способствует развитию культуры ответственной игры в Украине?

Глеб ИвановГлеб Иванов
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Как Slot City способствует развитию культуры ответственной игры в Украине?
В Slot City поведенческий профиль игрока работает как живая модель. Источник: Сгенерировано ИИ

Общественный союз "Центр ответственной игры" изучает, какие принципы ответственной игры внедряют различные страны в индустрию и какой опыт могла бы перенять Украина. Исследование проводится при поддержке ООО "Олл Сити Геймс" (бренд Slot City), которое системно работает над развитием соответствующей культуры в своих продуктах.

Об этом пишет издание NV.

Изучение зарубежного опыта

Сначала команда проанализировала более 30 стран с различными моделями организации игры. Это позволило отделить стабильные подходы от единичных локальных экспериментов. Второй же этап исследования заключался в более глубоком анализе моделей 12 стран.

Руководитель Центра Ольга Исаева отмечает, что международный опыт должен стать доступным в Украине: "Наша задача — показать, какие практики существуют в мире и как они работают".

Согласно аналитике, Литва ориентируется на цифровую прозрачность. Игрок видит продолжительность сессии, а в случае признаков рискованного поведения участие приостанавливают на 48 часов.

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Между тем в Японии и Вьетнаме доступ к азартным играм могут ограничить по обращению членов семьи.

В Казахстане оператор держит в банке отдельный резерв на выплаты игрокам.

В Польше каждого посетителя регистрируют ещё до входа.

Южная Корея отображает на экране, сколько времени человек уже провел в игре.

Наработки в изучении международного опыта особенно ценны для Украины.

"Легальный рынок азартных игр в Украине пока достаточно молод. У нас есть редкая возможность перенимать эффективные практики опытных стран", — отмечает Павел Чикликчи, владелец ООО "Олл Сити Геймс", IT-инвестор и предприниматель.

Как Slot City способствует развитию культуры ответственной игры в Украине?

Владелец ООО "Олл Сити Геймс", IT-инвестор и предприниматель Павел Чикликчи

Одна из тенденций, отмеченных в исследовании, — раннее выявление изменений в поведении игрока. Slot City применяет этот принцип в собственном продукте: система сравнивает каждую сессию с привычным ритмом человека.

Образовательно-просветительский проект "Философия игры"

Эффективность инструментов ответственной игры зависит и от того, насколько хорошо пользователи понимают их назначение. Именно на этом принципе построен просветительский проект Slot City "Философия игры". В серии коротких видео маскот бренда объясняет на примерах повседневных ситуаций, почему важно устанавливать ограничения по времени и расходам, осознанно относиться к игре и соблюдать возрастные требования. Основной посыл проекта — игра должна оставаться развлечением, а решения об использовании собственного времени и средств зависят от самого человека.

Внедрение технических инструментов требует меньше времени, чем формирование ответственных игровых привычек. Последнее предполагает последовательную коммуникацию с аудиторией и разъяснение принципов ответственной игры. Проект "Философия игры" дополняет технические решения Slot City информационной составляющей, помогая аудитории понять назначение доступных инструментов контроля.

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